Megvan a négy dolog, amely halálra sokkolja a magyarokat

Az egyik ilyen a tériszony, amit idegen nevén akrofóbiának neveznek, és amely a magyar lakosság 36 százalékát érinti. Megjegyzik, a magasságoktól való félelem nemcsak akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátótoronyban áll, hanem olyan hétköznapi helyzetekben, amikor egy felüljárón át próbál eljutni valahova. Akik félnek a magaslatoktól, fizikai tüneteket is észlelhetnek magukon, ilyen a szédülés, az izzadás vagy akár a szorongás.

Aztán ott van a pókoktól való rettegés, amit arachnofóbiának is hívnak, a magyarok félelemlistáján ez a második rettenet, amely a lakosság 23 százalékát érinti. Igaz, a pókok többsége idehaza nem bánt, de ennek ellenére elég sokan menekülőre fogják, amikor meglátnak egy nyolclábút. Megjegyzik azt is, hogy a pókiszonyban szenvedők akár már attól is szorongani kezdenek, ha csak fotón pillantják meg az állatot.