A BME is modellváltó egyetem lehet hamarosan

A modellváltás fejlődést hoz

Lapunk már arról is beszámolt, hogy a modellváltáson átesett egyetemek nagyot léptek előre a világrangsorban. Három egyetemünk is jelentőset lépett előre a Times Higher Education (THE) World University Rankings világranglistáján, és akárcsak tavaly, idén is 11 magyar egyetem helyezéssel zárta az évet, míg két új egyetem belépésével már négy intézmény van megfigyelőstátusban.

A 2025-ös listán a Semmelweis Egyetem megőrizte pozícióját, így a világ egyetemeinek legjobb egy százalékában szerepel.

A múlt évhez viszonyítva a listán magabiztosan lépett előrébb a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, az Óbudai Egyetem pedig jelentős előrelépést tett.