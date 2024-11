Elindult a lavina: Varnus Xavér is pedofilgyanúba keveredett, egyre nagyobb a botrány

Nem csak Lakatos Márk lehet érintett az immáron hetek óta gyűrűző pedofilbotrányban, már korábban is felmerült Varnus Xavér neve is, aki szintén kiskorú fiúkat használhatott fel szexuális célokra. A művész ügye ma a parlamentben is szóba került.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) szerint újabb elhallgatott szexuális abúzusokra derült fény. – Varnus Xavér három fiatal fiú áldozata beszélt arról, hogy az ismert orgonaművész hogyan használta fel őket szexuális célokra – mondta el a politikus az MTI beszámolója szerint. Ezért az ellenzéki politikus azt kérdezte: mit tesz a kormány a szexuális bűncselekmények megfékezése érdekében, valamint az állami fenntartású Zeneakadémián megtarthatja-e a művész a karácsonyi koncertjét.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában megdöbbentőnek nevezte a sajtóban olvasható ügyet, és arról tájékoztatott, hogy ahol feljelentés történt, ott

a rendőrség elkezdte a munkát.

A rendőrség minden gyermekvédelmi bejelentést büntetőeljárásban vizsgál, a Budapesti Rendőr-főkapitányság több tucat tanút meghallgatott már. Az államtitkár szólt a gyermekvédelmi törvényben bevezetett szigorításokról, mint mondta: ezeknek is köszönhető, hogy a börtönben ülő pedofilok száma a 2010-es 81-gyel szemben már 698.

