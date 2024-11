Koncz Zsófia: Tizenöt év alatt megnégyszereztük a magyar családok támogatását

Nagyon fontos kiemelni, hogy a magyar családpolitika és családtámogatási rendszer egyedülálló a világon – jelentette ki lapunknak Koncz Zsófia. A családokért felelős államtitkár kiemelte, szerinte mindenki büszke lehet arra, hogy ha akármilyen nemzetközi fórumon a demográfiai kihívások témája napirendre kerül, a legkülönbözőbb gondolkodású képviselők mindegyike elismeri a magyar családtámogatási rendszert.

Több ezer milliárd

A már az Országgyűlés elé terjesztett 2025-ös költségvetés egyik kiemelt tétele a családtámogatásokra fordítható összeg, amire több mint 3750 milliárd forint forrást biztosít a kormány. Ez 2800 milliárd forinttal magasabb, mint a baloldal által benyújtott utolsó költségvetésben szereplő támogatások összege. Négyszer többet fordít a kabinet 2010-hez képest a magyar családok támogatására 2025-ben. A családokat érintő adó- és járulékkedvezmény az első házasok kedvezményével együtt 2025-ben meghaladja a 440 milliárd forintot. A támogatási rendszer bevezetése, vagyis 2011-től kezdődően 2025 végéig számítva összesen mintegy 4400 milliárd forint marad a magyar családoknál. Ezzel együtt a családi adókedvezmény megduplázása a jövő év kiemelt feladata. A kormány 215 milliárd forintot fordít a 25 év alattiak szja-mentességének biztosítására, a harminc év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentességére pedig további húszmilliárd forintot. A babaváró támogatások kerete 250 milliárd forint jövőre. Tovább emelkedik a gyermekétkeztetésre fordítható összeg, ami meghaladja a 140 milliárd forintot, ez 110 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. A tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé vált a 2020-as tanévtől, erre 19 milliárd forintot fordít a költségvetés – sorolta az államtitkár.

Szerinte ennyire széles körű, rugalmas és ilyen sok intézkedést tartalmazó komplex rendszer sehol sincs a világon.

Ha egy ország ma a családokkal kiemelten szeretne foglalkozni, legyen az akár az Egyesült Államok, egészen biztosan megnézi, hogy mi mit csinálunk

– hangsúlyozta Koncz Zsófia, hozzátéve, hogy a magyar családpolitikának három fő területe van. Az első, hogy a kormány elkötelezett a családok anyagi helyzetének folyamatos javítása mellett. Ennek jegyében segítséget nyújt ahhoz, hogy a gyermekvállalás egyetlenegy családban se ütközzön anyagi nehézségekbe. Ennek az intézkedésnek az egyik fő eleme a családi adókedvezmény rendszere, amelyet egyébként az első Orbán-kormány vezetett be.

Az Egyensúly megteremtése

A második fő elem a család és a munka közötti egyensúly kérdése.

Ebben a kérdésben nagyon komoly előrelépést tudtunk tenni, például a bölcsődei férőhelyek számának növelésével. A 2019-ben elindított családvédelmi akcióterv része volt a bölcsődefejlesztés. Ma már kétszer annyi férőhely van az országban, mint 2010-ben, és minden harmadik településen elérhető bölcsődei szolgáltatás. Idén szeptembertől újra elérhető a bölcsődei térítési díj támogatás, ami rövid időn belül nagyon népszerűvé vált. Mostanra már több mint 7700 kérelmet fogadtunk be

– tette hozzá az államtitkár.

A családtámogatások harmadik fő eleme pedig az otthonteremtés segítése.

Azt látom, hogy magával a lakáspiaci helyzettel Európában, illetve az unión belül a politikusok most kezdenek el igazán foglalkozni. A család, a demográfia, a lakáspiac és a fiatalok életkezdése számos országban csak most kezd bekerülni a politikai diskurzusba

– jegyezte meg Koncz Zsófia. Az államtitkár kiemelte, a magyar kormány a családok és a demográfia ügyével már 2010 óta foglalkozik, 2015-ben pedig bevezette a csokot, amit csaknem 250 ezer fiatal családos tudott igénybe venni. A családi otthonteremtési kedvezmény később kibővült a falusi csokkal, melyet már 44 ezren igényeltek, a babaváró támogatással pedig több mint 257 ezer családnak tudtak segíteni, a legtöbbször ezzel is otthonteremtési céljaik elérésében.



Segítik az életkezdést

Bármilyen nehéz legyen is a helyzet, a magyar kormány a magyar családok mellett áll. A jelenleg elérhető harmincféle családtámogatási intézkedést nemhogy szűkítjük, hanem bővíteni szeretnénk. Kiemelkedően fontos az új gazdaságpolitikai akcióterv, amelynek a magyar családok vannak a középpontjában. Ennek része a családi adókedvezmény megduplázásának terve, amit két lépésben szeretnénk megvalósítani, jövőre és 2026-ban

– jelezte a családokért felelős államtitkár. A politikus kifejtette, az új gazdasági akciótervvel kapcsolatban jelenleg is zajlik a nemzeti konzultáció, aminek a 10. kérdése a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázásáról szól. Amennyiben a magyarok támogatják a kormány kezdeményezését, az egygyermekes családok esetében havi nettó tízezer forintról húszezer forintra, kétgyermekes család esetében negyvenezer forintról nyolcvanezer forintra, háromgyermekes család esetében 99 ezer forintról 198 ezer forintra nő az az összeg, amely adókedvezményként ott marad a magyar családoknál.

A kormány mindezek mellett elkötelezett a családalapításra készülő fiatalok támogatása mellett is.

Nagyon fontos a fiatal családosok esetében a lakhatás kérdése. Ezen a területen igyekszünk a lehető legtöbb segítséget nyújtani a szabad felhasználású babaváró támogatással, illetve a 25 év alattiak szja-mentességével. Ez az intézkedés ugyan nincs gyermekvállaláshoz kapcsolva, viszont úgy gondoljuk, hogy családalapítás előtt, az életkezdésnél hatalmas segítség lehet

– emelte ki Koncz Zsófia, majd hozzátette, a harminc év alatti édesanyák szja-mentessége is alapvetően a fiatal családok életkezdését segíti.

Demográfiai válság

Felvetésünkre, hogy miként tudja majd a kormány a családtámogatásokon keresztül elérni a demográfiai fordulatot, Koncz Zsófia kiemelte, 2010-ben az Európai Unión belül az utolsók voltunk a gyermekvállalási kedv tekintetében.



Az utolsó helyről a számtalan családtámogatási intézkedésnek köszönhetően sikerült a hatodik helyre feltornázni magunkat, ami nagyon nagy eredmény

– jegyezte meg a politikus, aki szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy az 1960-as évek óta nem született olyan kevés gyermek az unió tagállamaiban, mint most, a gyermekvállalási kedv visszaesése egész Európát jellemzi.

Az uniós elnökségünk során nem véletlenül a demográfiát választottuk egyik fő témaként. Az európai emberek érdekét az szolgálja, ha ezzel a témával reálisan foglalkozunk, és nem fogadjuk el egyetlen lehetséges megoldásnak a migrációt

– tette hozzá Koncz Zsófia, majd elmondta, ha 2010-ben minden marad a régiben és nem születtek volna meg ezek a családbarát intézkedések, akkor 2023 végéig 178 ezer gyermekkel kevesebb született volna meg hazánkban.

Máig kísértő Bokros-csomag

Sajnos a baloldal családellenes politikájának megvannak a következményei. Az 1995-ös Bokros-csomag hatásait ma is érezzük, hiszen komoly problémát jelent az akkor meg nem született, mostanra szülőkorúvá cseperedő fiatalok hiánya

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, 2010-hez képest több százezerrel kevesebb szülőképes korú nő van ma Magyarországon, így a születések számának visszaesése már ebből a tényből is adódik. Hazánkban uniós összehasonlításban kisebb mértékű volt a visszaesés, de itthon is tapasztalható, hogy sokan kivárnak a gyermekvállalás esetében – értékelt az államtitkár, az okok között említve a háború, valamint a nyomában járó gazdasági nehézségek miatti bizonytalanságot.

Koncz Zsófia kiemelte, a családpolitikával vagy a családmodellel kapcsolatos kérdések ügyében a magyarok már elmondták véleményüket, és a mostani nemzeti konzultáción is elmondhatják, hogy kövessük-e az eddigi családpolitikát. A magyarok korábban arra hatalmazták fel a kormányt, hogy rugalmas családtámogatási rendszert alakítson ki, amely elősegíti, hogy a gyermekvállalás ne járjon anyagi hátránnyal, és minden vágyott gyermek megszülethessen hazánkban.