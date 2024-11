„Azt se felejtse el, hogy jelen pillanatban is közel tíz százalékkal nőnek a reálbérek, sőt a jövőben is fennmarad a jövedelmek vásárlóerejének négy-öt százalékos dinamikus emelkedése. De van még egy jó hír, a minimálbér még ennél is nagyobb mértékben emelkedhet a következő években. Jó lenne, ha Magyar Péter olvasná a KSH jelentéseit”