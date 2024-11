Se ki, se be: lezárták a Déli pályaudvart

Hétfő délután a Déli pályaudvarról induló járatoknál jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani, mert a Déli pályaudvar átmenetileg nem fogad és nem indít vonatokat – adta hírül a Mávinform közösségi oldalán. A Magyar Nemzet helyszínen tartózkodó kollégája úgy tudja, kisiklott egy vonat, azóta már kiderült, hogy tiltó jelzés ellenére indult el egy jármű.

Fotó: Magyar Nemzet

Közben a MÁV alkalmazása azt írja,

Az Oroszlányból Budapestre tartó, Kelenföldről 14.08-kor továbbindult S12-es vonat (4435) a Déli pályaudvarra való behaladás közben engedély nélküli, tiltó jelzés ellenére elindult.

A helyzet tisztázása és a helyszíni vizsgálat ideje alatt szünetel a vonatforgalom Bzdapest-Kelenföld állomás és a Déli pályaudvar között.

Fotó: MÁVINFORM

A közleményben a MÁV felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett járatok jellemzően Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak, továbbá a győri fővonal elővárosi, a székesfehérvári, valamint a pusztaszabolcsi vonal járatai más budapesti állomásokról indulnak, és oda is érkeznek.