Videón mutatjuk, hogyan menekítették ki a 2-es metró utazóközönségét a Duna alól

Egy biztosíték hibásodott meg reggel, ezért rekedt a 2-es metró az utasokkal együtt a Duna alatt – számolt be korábban a reggeli esetről a Magyar Nemzet is. Emiatt a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér megálló között az alagútban rekedt egy szerelvény. Az Indexnek videója is van arról, hogy miképpen menekítették ki az utasokat a metróból.