A balatonfűzfői gyárat szemelhették ki azok a külföldiek, akik Ukrajnának akartak lőszert gyártani Magyarországon

Nagy múltra tekint vissza a lőporgyártás a Balaton mellett. Trianon után a Mosonmagyaróvári lőporgyár fenntartása több ok miatt is akadályokba ütközött, ezért az üzemnek az ország belsejében kerestek új helyet. Így került képbe Balatonfűzfő környéke, annak is a jórészt erdővel és rétekkel borított része. Helytörténeti leírások szerint a vasúti összeköttetés kiépítése 1922-ben vette kezdetét, a gyárhoz és a hozzá kapcsolódó föld alatti erőműhöz a következő évben fogtak hozzá. A lőporgyártás nem sokkal később, 1927-ben indult meg. A gyár munkásai és az adminisztratív személyzet számára utóbb lakótelepet is építettek helyben. Mivel vegyipari termékek gyártása is bekerült a tervek közé, így a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. 1928-ban felvette a Nitrokémia Ipartelepek Rt. nevet. A cég a második világháború után is megtartotta nagyvállalati pozícióját és a rendszerváltozást is túlélte.