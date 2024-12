Az álorvos után a Budapesten bírságoló álrendőrről is megszólalt a rendőrség

Az esetre, amelyre az állítólagos sértett élettársa hívta fel a figyelmet egy közösségi médiában közzétett bejegyzéssel, több sajtóorgánum és a kerületi rendőrkapitányság nyomozói is felfigyeltek, és a történtek tisztázása érdekében nyomozást rendeltek el. A nő jóhiszeműen, figyelemfelhívás céljából írta ki a történetet, amelyről az élettársa számolt be neki. A férfi élettársa lelkiismeretesen elmondott mindent a rendőröknek, amit a párjától tudott, a „sértett” azonban már egészen más történetről számolt be.