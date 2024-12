Feketevágáson ért fodrászokat a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei ezúttal fodrászok ellenőrzésére indultak. Online felületen foglaltak időpontot, és így keresték fel az üzletet. A frizura elkészült, de az elvégzett munkáról sem számlát, sem nyugtát nem kaptak – írja a Dunaújvárosi Hírportál.

Az elektronikus foglalási adatok bekérése után hamar kiderült, hogy ezek összértéke több mint háromszorosa a vállalkozó bevallott bevételének.

A foglalási felület adatainak hitelességét más módon is tesztelték, tanúkat is meghallgattak az ügyben. Az ügyfelek beszámolói megerősítették az elektronikus adatokat. Az üzletben tapasztalt hiányosságok miatt a NAV mulasztási bírságot szabott ki, a be nem vallott jövedelmek miatt pedig adóellenőrzés indult. A revizorok nem álltak meg itt, a program adatait összevették a NAV-os adatbázisokkal, és újabb ellenőrzéseket indítottak. Egy másik fodrászüzletben is időpontot foglaltak. A fodrász ollójára nem volt panasz, de szabályos számlát itt sem kaptak. Az alkalmazott egy már kitöltött nyugta felhasznált példányát próbálta átírni.

Végül kiderült az is, hogy a hajszobrász

nem egyéni vállalkozóként dolgozik a fodrászatban, hanem az üzletvezető be nem jelentett alkalmazottja.

A NAV ebben az ügyben is eljárást indított.