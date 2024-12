Győrfi Pál: Félve várjuk a mostani éjszakát

– Tavaly szilveszterkor 206 embert szállítottunk detoxikálóba szilveszterkor, közülük 28-an kiskorúak voltak – mondta lapunk megkeresésére Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Hozzátette: kíváncsian, félve várják a mai éjszakát, ugyanis a mértéktelen alkoholfogyasztás továbbra is velejárója a szilveszternek.

– Megfigyelhető egy olyan szemlélet az embereknél, hogy szilveszterkor mindent szabad, de aztán megbánják, hogyha baleset éri őket ittas állapotban, vagy ha reggel a detoxikálóban ébrednek, mert eszméletlenre itták magukat

– mutatott rá.

Óvatosan a mínuszokkal!

Győrfi Pál felhívta a figyelmet arra is, hogy a tavalyi szilveszterrel ellentétben idén mínuszok várhatók éjszaka. – Ha valaki ittasan az utcán a földre fekszik, akkor akár 15-20 perc alatt is lehűlhet annyira a testhőmérséklete, hogy az már életveszélyes lehet – magyarázta. A szóvivő hangsúlyozta,

az alkohol ilyenkor pont fordítottan hat, mint ahogyan sokan gondolják:

a nagy mennyiségű alkohol megbénítja az agy hőszabályozó működését, és még gyorsabban végbemegy a lehűlés, a kihűlés folyamata.

– Ezért szoktuk mindig arra kérni a mulatozókat, hogy segítsék haza egymást. Ha valakiről úgy látják, hogy többet ivott a kelleténél, akkor ne hagyják magára, hanem vigyék haza. Ha pedig eszméletlen állapotban van, akkor hívják a 112-t

– emelte ki.

Győrfi Pál a szilveszteri droghasználatról elmondta: a mentők nehezen tudják kimutatni hogy fogyasztott-e a beteg drogot, ugyanis a megállapításához laborvizsgálatok kellenek.

– Azonban ha az alkohol és a drog együtt hat szilveszter éjszaka, akkor erősítheti egymást a kettő, ami annak az esélyét is megnövelheti, hogy megfagy éjszaka

– jegyezte meg.

Békésebbek a szilveszteri bulik?

Zacher Gábor toxikológus a szilveszteri alkoholfogyasztásról viszont úgy véli, egyre több olyan tudatos fiatallal lehet találkozni, aki odafigyel magára. – Ha fogyaszt is alkoholt, akkor azt tudatosan fogyasztja, nem keveri, meg tud állni mondjuk a második pohár után, vagy el sem jut el addig, hogy már nem érdeklik a következmények – mondta. Szerinte

egyre békésebbek a szilveszteri bulik Magyarországon és a világban is.

A szakember már évtizedek óta január elsején mentőkocsin szolgál, amivel kapcsolatban elmondta, hogy sokkal kevesebb dolguk van a szilveszteri „balesetekkel”, mint korábban.

– Messze nem olyan a helyzet, mint 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Persze minden szilveszterkor vannak problémák akár az alkohol, akár a szerhasználat, akár a petárda okozta balesetek miatt, de ezek csökkenő tendenciát mutatnak

– magyarázta, majd hozzátette: továbbra is főleg az alkohol miatt kerülnek emberek kórházba. Szerinte ilyenkor intenzívebben előkerülnek az alkoholon kívüli tudatmódosító szerek is, de nem annyira kirívóan, mint mondjuk másfél évtizeddel ezelőtt.

Dizájner- és hagyományos drogok

A kábítószer-használat szempontjából nem nagyon változott a helyzet, mert ha megnézzük – nemcsak a használatot, hanem a függőséget is –, akkor a kábítószer-függőség Magyarországon nem akkora probléma, mint akár az internet-, gyógyszer-, alkohol- vagy orrcseppfüggőség – magyarázta a toxikológus. Hozzátette: a drogfüggők kevesebben vannak – nagyjából húszezren –, míg az alkoholfüggők száma 900 ezer.

A dizájnerdrogok alatt az elmúlt húsz évben megjelent új szereket értjük, ezeknek a száma 450- 500 – magyarázta. Szerinte szilveszterkor a hagyományos szerek közül az ecstasy és a THC játssza a főszerepet. Hozzátette: ugyanakkor megjelentek szerek, mint akár a „kristály” fantázianéven futó drog, amelyben akár 50-féle hatóanyag is lehet.

Így attól a pillanattól kezdve, ha valakinek kristályt kínálnak, akkor tulajdonképpen nem tudja, hogy mi van benne, vagy hogy van-e egyáltalán benne bármi

– hívta fel a figyelmet Zacher Gábor. Szerinte ezek veszélyességét kitűnően szemlélteti, hogy azt sem lehet tudni, ezekben hány fajta hatóanyag van és ezek milyen mennyiségben fordulnak elő a szerben.

Nehéz napokat élnek át a mentális betegek

Tóth András addiktológiai területen dolgozó pszichiáter szakorvos lapunknak elmondta azt is, az év vége a pszichiátriai betegeknek egy érzékeny időszak. – Részben azért, mert sok érzelmet fölkorbácsol, és erre sokan az alkoholban vagy a drogban keresik az enyhülést. A depressziósok például nagyobb arányban jelennek meg, jutnak ilyenkor toxikológiára – jegyezte meg.

– Ha egy magányos ember depresszióval is küzd, akkor az öngyilkosságra való hajlama is nő

– mutatott rá, hozzátéve, ebben az időszakban a pszichiátriákra is több ember kerül be. Szerinte ebben az is közrejátszhat, hogy az egészségügyi ellátórendszerben az ünnepi időszakban sok a szabadnap, így akik rendszeres gondozásra, kezelésre szorulnak, nem feltétlenül jutnak hozzá az ellátáshoz.