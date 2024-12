Még mindig nem kapta meg a százmilliós kártérítést a házomlásban megsérült balerina

Még alig kapott valamit a százmilliós kártérítéséből a házomlásban lebénult balerina – írta a Metropol, felidézve, hogy jelenleg is zajlik még az a nyomozás, amely 2022 nyarán a Jókai utcai házomlás néven vált ismertté.

A fiatal művésznő párjával sétált a helyszínen, amikor a beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. Tóth Nikolett állapota olyan súlyos volt, hogy az első napokban abban sem voltak biztosak az orvosai, hogy túléli a balesetet. A balerina túlélte végül, ám gerincsérülése miatt tolószékbe került.

Mindent elveszített

A felelősök megnevezése egyelőre még nem történt meg, a művészt nagyságrendileg több százmillió forintos kártérítés illeti meg. Az épület kivitelezőjének biztosítójától viszont eddig csupán némi előleget, a reális összeg elenyésző töredékét kapta meg.

Tóth Nikotett ügyvédje a biztosítási titok védelme miatt a Metropolnak szűkszavúan nyilatkozott arról, pontosan mekkora is a kártérítés összege, ám azt elárulták, hogy mire volt elég az a pénz, amit eddig a balerina megkapott.

A baleset előtt egy 3. emeleti lakásban laktunk a VI. kerületben. A ház nem volt akadálymentes, ezért egy nagyon drága albérletbe kellett költöznünk az édesanyámmal. A pénz nagy részét erre és a rehabilitációmra költöttük. Háromnegyed év alatt elfogyott

– mondta Tóth Nikolett, aki azt is elárulta, azt, hogy a költséges és hatékony gyógykezelését finanszírozni tudja, jórészt a barátainak köszönheti, akik a támogatására alapítványt hoztak létre. A táncművészt édesanyja és a polgármester is támogatja, így egy önkormányzati lakásban laknak, de az állandó kiadásaik így is tetemesek.

A táncművész ugyanakkor nemcsak mozgásképességét vesztette el, hanem teljes korábbi életét is, mivel élete végéig kerekesszékbe kényszerítve, folyamatosan mások segítségére is szorul.

„Egy hasonló baleset után minden embernek, élete végéig folyamatosan keletkező kárai lesznek. Ilyenek lehetnek akár a közlekedés költségei, a gyógyszerek és a rehabilitáció, valamint az ápolás ára, de ide sorolhatjuk még a gondozási díjat is. Arról nem is beszélve, hogy Niki nem tud tovább dolgozni az eredeti szakmájában, vagyis táncművészként. Ha ezt mind összeadjuk, több százmillió forintra kell gondolnunk” – mondta Ikanov Gábor, a balerina ügyvédje.