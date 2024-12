Nagy Feró: Az új albummal bekapjuk a Tankcsapdát, mint egy zsömlét!

– Amíg én élek, addig a Beatrice is él, nem kell izgulni! – jelentette ki Nagy Feró a Borsnak adott interjúban. Az énekes elárulta, többször is érezte már, hogy abba kell hagyni a zenélést, azonban szerinte a Beatrice minden nehéz helyzetből felállt már és visszatért, szóval „szó sincs befejezésről”.

Reagált arra is, hogy a közelmúltban a Beatrice halálhírét is keltették. – Nehéz ezt komolyan venni. Sokszor állt már a sor az ajtó előtt, mert annyian jöttek volna a Beatricébe játszani. Most is így történt: rengetegen szerették volna erősíteni a zenekart, többek között Csillag Endre is, aki játszott már többek között az Eddában és a Bikini együttesben is.

Felhívtam és odaadtam neki néhány korábbi dalszövegemet, hogy csináljon vele valamit, ő pedig néhány nap múlva visszatért, hogy elkészült az első. Azt kell mondjam, amikor először meghallottam a végeredményt, megnyugodtam. 2025-re mi leszünk a legjobb zenekar!

– jelentette ki.

Nagy Feró az új albumról azt mondta: lesznek meglepetések, hiszen olyan dal is hallható lesz majd rajta, ami eddig nem volt rá jellemző. Az énekes azt mondta a Borsnak, volt olyan dalszövege, ami egy harminc évvel ezelőtti emléke alapján íródott, többek között ez volt az egyik, amit Csillag Endrének odaadott, a lelkére kötve, hogy számára ez az egyik legfontosabb.

Rengeteg kész dalszövegem van régről, amiket én írtam, csak nem használtuk fel őket. Valaki más lelkivilágára zenét írni egészen elképesztő teljesítmény, de Endrének ez sikerült

– mondta.

Az új album szenzációs lett, ékes példája annak, hogy a rock&roll a 21. században is képes megújulni. Az énekes úgy érzi, ez az album igazi nagy dobása lesz a Beatricének, szerinte például a Tankcsapda egy olyan zenekar, ami igazán jól csinálja, de ahogy Feró fogalmaz: