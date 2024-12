Van, ahova hó, és van, ahova ónos eső érkezik

Délnyugat felől csapadékzóna érte el hazánkat, ami havat, esőt és helyenként ónos esőt hoz – tájékoztatott a HungaroMet.

Szombaton túlnyomóan borult lesz az ég, majd délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet. Többfelé várható csapadék, délen inkább eső, a reggeli órákban néhol – nagyobb eséllyel a Mecsekben és a Bács-Kiskun vármegye déli részén – átmeneti ónos eső, míg északabbra havazás valószínű. A síkabb területeken inkább csak vékony,

néhány centiméteres olvadozó hótakaró alakulhat ki.

A délies szél főként északnyugaton lehet élénk, majd délutánra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet –1 és +4 fok között alakul, fagypont alatti csúcsértékekre az Északi-középhegység térségében lehet számítani. Késő este –2, +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Éjjel tovább szakadozik, átmenetileg több helyen csökken is a felhőzet. Az esőt, havas esőt, havazást hozó csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. A szélvédett – főleg délnyugati – tájakon pára, köd képződhet. A nyugatira, északnyugatira forduló szél az éjszaka második felében egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul, hajnalra sokfelé enyhül az idő.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és

helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső zápor is előfordulhat.

Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúli-középhegységben viharos széllökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várhat eső, északkeleten havas eső is. Reggel északkeleten kialakulhat havazás, illetve délnyugaton átmenetileg ónos eső is. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban –2, +4, kora délután 2, 10 fok körül alakul a hőmérséklet.