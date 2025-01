Hankó Balázs: A megújult magyar szakképzés Európa második legjobbja

A megújult magyar szakképzés Európa második legjobbja, és benne van a világon az első tízben – jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Kárpát-medencei Technikumok I. Kiválósági Gáláján, Budapesten.

Az eseményen a kiemelkedő tanulmányi és közösségi teljesítményekért díjazták a legkiválóbb magyarországi és határon túli technikumok diákjait, tanárait.

Hankó Balázs azt mondta,

a siker titka a szakképzés és a magyar gazdaság szerves együttműködése, valós siker a motivált oktatók és diákok révén érhető el.

A miniszter fontosnak nevezte, hogy legyen szakma a fiatalok kezében, mert az biztonságot ad, de ebből sikert akkor lehet kovácsolni, ha biztos alapokra épül – jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy minden szakma változik, de ha az alapokat magabiztosan sajátítják el, akkor az újdonságokat gyorsan be lehet fogadni, adott a fejlődés, a legjobbak közé kerülés lehetősége. Kijelentette, a szakképzés népszerűvé vált, amihez hozzájárult az is, hogy megújították az ösztöndíjrendszert, visszaadták a szakmák megbecsültségét, duális, gyakorlati képzéseket vezettek be.

Példaként említette egyebek mellett, hogy a szakképzésben tanulók több tízezer forintos ösztöndíjat, munkabért is kaphatnak, számukra 300 ezer forintos pályakezdési juttatást biztosítanak, és a 4 millió forintos munkáshitel is segíti a fiatal szakmunkásokat. Közben a technikusképzés a felsőoktatás előszobájává vált – tette hozzá Hankó Balázs.

Felidézte, hogy

mintegy 100 milliárd forintból 34 szakképző iskola újul meg.

Folytatják a XXI. századi szakképző intézményfejlesztési programot, a szakképzés, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők közös összefogásából regionális tudásközpontokat építenek.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kijelentette, hogy az átalakított szakképzési rendszer egyszerre tud magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismereteket adni.

Az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium közösségi oldalán, ide kattintva visszanézhető.