Ismét nőtt a pedagógusok bére, mutatjuk a részleteket

A kormány döntése értelmében 2025. január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. Ennek megfelelően a tavalyi 32,2 százalékos emelkedés után idén újabb 21,2 százalékkal nő a tanárok bére, a cél a 844 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése. A béremelés a köznevelésben 143 ezer pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is megilleti – jelentette ki a Facebook-videójában a köznevelésért felelős államtitkár.

Maruzsa Zoltán tájékoztatott:

a pályakezdő gyakornokok bére 2025-ben legalább 640 900 forintra emelkedik, ez 2010-ben 129 500 forint volt.

A természettudományos szakok tanárai a 2024-ben már biztosított kettő plusz négy százalékos többlet helyett 2025-ben már kettő plusz hét százalékkal magasabb illetményt kapnak. Nagyobb mértékben emelkedik a fizetése azoknak is, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak, hiszen arányosan nő az esélyteremtési illetményrész mértéke is. A felzárkózó vagy kedvezményezett településen tanítók bérének továbbra is húsz százalékkal magasabbnak kell lennie. A tanárbéremeléshez szükséges források 88 százalékát a magyar kormány, 12 százalékát az EU biztosítja. – Megbecsüljük a pedagógusokat, mert nélkülük nincs színvonalas oktatás – fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels/Arthur Krijgsman)