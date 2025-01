„Karácsony Gergely félretájékoztatja a budapestieket: szó sincs arról, hogy az Államkincstárnak vissza kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást, azt a bíróság sem jogalapjában sem összegszerűségében nem minősítette, vagy vitatta” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Sára Botond, majd hozzáfűzte, ez nem is tehetett mást, hiszen az Alkotmánybíróság is ezt erősítette meg.

„Az is látszik már, hogy a főváros 2025. évi költségvetése jogszabályellenes, és ezt korábban is mondtuk. Február 1-én hatályba lép a költségvetési törvénynek az ide vonatkozó rendelkezése, ami felhatalmaz bennünket arra, hogy ebben rendet tegyünk, szüntessük meg a jogellenes állapotot. Ezért törvényességi felhívással fogunk élni a Fővárosi Közgyűlés felé és arra kérjük őket, hogy a szolidaritási adót fizessék be, ahogyan ezt a mostani ítélet is megerősíti ” – fogalmazott a főispán.