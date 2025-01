Ma van a magyar kultúra napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. A magyar kultúra napján az Országos Levéltárban őrzött kincsek felfedezésére hívja az érdeklődőket az intézmény, ahol többek között látható lesz Kölcsey Ferenc verseskötetének első kiadása, amely a Himnuszt is tartalmazza.

A látogatók nem csak a levéltárban őrzött dokumentumritkaságokat, de az intézménynek otthont adó Bécsi kapu téri palotát is megismerhetik.

A magyar kultúra napján nyolcan vehetik át a Magyar Filmakadémia Aranyérmeit, amelyet a filmszakmai egyesület első alkalommal ad át Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Nemzeti Színház az idén tizedik éve adja át nagyszínpadát diákszínjátszóknak a magyar kultúra napján. Az Ádámok és Évák ünnepére 290 középiskolás tanuló érkezik, hogy egy-egy általuk színpadra állított jelenetet mutassanak be ó- és újszövetségi igerészek alapján.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) konferenciát, építészeti vitaestet, valamint gálakoncertet is rendez szerdán. Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete Mi lesz veled, nyomtatott könyv? című konferenciáján a kortárs magyar olvasói szokásokkal foglalkoznak.

A magyar kultúra napja programjait gálaest zárja este a Pesti Vigadóban, ahol kitüntetéseket is átadnak. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ szerdán nyílt napot tart, beszélgetésekkel, interaktív játékokkal és cirkuszi tárgyak bemutatójával várja a közönséget. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum rákosligeti épületében Generációk és családok találkozása a cirkuszművészetben címmel artistaművészek mesélnek életükről, pályájukról és családjukról. Békés vármegyében komolyzenei koncertekkel, kiállításokkal is ünnepelnek. Békéscsabán az önkormányzat ingyenes hangversenyt rendez szerdán a Csabagyöngye Kulturális Központban Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő és Benedekfi István zeneműveiből. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum két képzőművészeti kiállítást nyit meg. Csongrád-Csanád vármegye több településén is elismeréseket adnak át a magyar kultúra napja alkalmából, emellett színházi produkciókkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal köszöntik az emléknapot.

Szerdán az érdeklődők díjmentesen vehetnek részt a szegedi Reök-palota programjain.

Bács-Kiskun megyében könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel, hangversenyekkel és Himnusz-mondó versennyel ünneplik a magyar kultúra napját. A kecskeméti Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban szerdán Jókai Mór műveiből szerveznek felolvasómaratont. Keszthelyen a városháza ritkán látott saját képei, Nagykanizsán régmúlt idők reklámplakátjai tekinthetők meg, Alsórajkon pedig Kisfaludi Strobl Zsigmond szülőházában hat év után nyílik meg ismét a szobrászművészre emlékező állandó kiállítás a magyar kultúra napjához kapcsolódóan. Debrecenben a 75 éves jubileumát ünneplő Debreceni Népi Együttes lép fel szerdán a Csokonai Színházban, a Csokonai Fórum Simor Ottó Orfeumában pedig felolvasószínházi előadásokon mutatják be a Debrecen 175 drámapályázat nyertes színdarabjait.

A magyar kultúra napját az idén is közösen ünneplik a román-magyar határ két oldalán található négy város - Nagyvárad, Debrecen, Margitta és Berettyóújfalu - kulturális intézményei, szervezetei.

A negyedszázados együttműködés Nagyvárad és Berettyóújfalu között indult, majd mindkét település bekapcsolta saját testvérvárosát - Nagyvárad Debrecent, Berettyóújfalu Margittát. A január végén záruló rendezvénysorozat csaknem 200 programot foglal magába. A partiumi és magyarországi kulturális intézmények, szervezetek egymásnál is bemutatkoznak. A debreceni Kodály Filharmonikusok például Nagyváradon adnak koncertet. Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban Gyárfás Jenő műveiből nyílik időszaki kiállítás szerdán a képzőművész halálának 100. évfordulója alkalmából.

A magyar kultúra napján a közmédia Duna csatornáján lesz látható először a Ványa bácsi - Buborékkeringő című televíziós játékfilm.

A Thália Színház nagysikerű előadásából készült Csehov-adaptációt 21 órától láthatja a közönség. Az M5 csatorna új műsorokkal ünnepli a magyar kultúra napját. Elindul a Mesék a takarásból című új riportműsor, felújítva látható több népszerű régi zenés film, megújul a csatorna képzőművészeti magazinja és napi kulturális programajánlót is láthatnak mostantól a nézők. A kulturális csatorna összes saját műsora a magyar kultúra napjának ünnepével foglalkozik egész héten.