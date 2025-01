Nacsa Lőrinc: A külhoni magyar közösségek 2025-ben is számíthatnak az anyaország támogatására

A külhoni magyar közösségek 2025-ben is számíthatnak az anyaország támogatására – kezdte Facebook-videóját Nacsa Lőrinc, aki kifejtette: folytatják a nemzetpolitikai támogatásokat, mert a külhoni magyarok megmaradásának kulcsa a kiszámíthatóság és a folytonosság.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett: 2002 és 2010 között a baloldali kormányok szinte teljesen leépítették a nemzetpolitikai intézményrendszer korábban már felépített struktúráját. A nemzeti kormány 2010-ben azonban helyrehozta azt, amit a baloldal tönkretett.

Mi továbbra is egységes nemzetben, egységes magyarságban, gondolkodunk. 2025 a jövő nemzedék éve a nemzetpolitikában. Ez azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekre és a fiatalokra, hisz magyar gyermekek nélkül nincs magyar jövő

– mondta.

Mint fogalmazott, folytatják a Szülőföldön Magyarul programot, amely keretei között 2025-ben is 100 ezer forint oktatási-nevelési és hallgatói támogatást biztosítanak a magyar nyelvű oktatásban részt vevő diákoknak az óvodától egészen az egyetemig. Hozzátette: idén is indul a Határtalanul program, amelynek köszönhetően már több mint félmillió anyaországi iskolás kapott lehetőséget arra, hogy kormányzati támogatással külhoni magyarlakta területekre utazzon. A kormányban kulcsfontosságúnak tartják a szórványban és a diaszpórában élő magyarság támogatását Nacsa Lőrinc tájékoztatása szerint, így a közösségek idén is számíthatnak a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program ösztöndíjasaira.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Lakatos Péter)