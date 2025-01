Loptak és törtek-zúztak a testvérek

Végiglopta a közelmúltban a Pest vármegyei Ráckevét két testvér, akiket a napokban fogtak el a rendőrök. A rendőrség azt közölte, hogy a 23 és 20 éves férfiak a gyanú szerint legalább 14 bűncselekményt, többnyire lopásokat, rongálásokat, betöréseket követett el. Főleg építőanyagokat, rézvezetékeket, elektronikai eszközöket, élelmiszert vittek magukkal a házakból és üzletekből. Voltak olyan helyszínek is, ahol a tetten érték őket. Egyszer menekülés közben késsel fenyegették meg a ház tulajdonosát, aki kihívta a rendőröket.

A nyomozást segítették a helyszíneken rögzített nyomok és a tanúvallomások, de egy szomszéd fotót is készített róluk, ami szintén hozzájárult az azonosításukhoz.

Végül sikerült elkapni a testvéreket, akik akkor még szabadlábon védekezhettek. A lebukás ellenére folytatták a bűncselekmény-sorozatot, újabb házakat fosztottak ki. Utolsó akciójuk után a rendőrök január 11-én fogták el ismét őket, és akkor már őrizetbe is kerültek, most pedig le is tartóztatta őket a bíróság.