Áll a bál Óbudán a börtönben ülő polgármester fizetése miatt, Sára Botond feljelentést tett

Mulasztási pert indít az Óbudai Önkormányzat ellen a Fővárosi Kormányhivatal – jelentette be Budapest város főispánja a Napi aktuális című Hír TV-s műsorban tegnap este.

Sára Botond hangsúlyozta:

Kiss László annak ellenére veszi fel fizetését és egyéb juttatásait, hogy még mindig börtönben van, ez pedig jogellenes, mint ahogy az is, hogy az önkormányzat nem foglalt állást az ügyben.

Amennyiben a bíróság kimondja, hogy meg kell szüntetni ezt az állapotot, és mégsem teszik meg, úgy az önkormányzat és a polgármester is bírsággal sújtható – tette hozzá a főispán.

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet is megírta Óbuda polgármestere, Kiss László már fél éve előzetes letartóztatásban van, de továbbra is felveszi a tiszteletdíját és az utazási költségtérítését, amit a főispán szerint jogtalanul tesz. A városvezető illetményének megvonásáról csütörtökön tárgyal a képviselő-testület, de az is napirendre kerül, hogy megduplázzák a polgármester juttatásait.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) III. kerületi szervezete tette közzé azt a levelet, amelyet Kiss László a börtönből küldött a testületnek. A dokumentum szerint a polgármester azt kéri, hogy a fizetésének megvonásáról szóló tárgyalást zárt ülésen tartsák meg, vagyis a lakosság ne értesüljön róla.