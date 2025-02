Álomgyárrá vált a közösségi költségvetés

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a kerékpárosok lettek az abszolút győztesei a fővárosi költségvetésnek. A közösségi tervezésre hivatkozva kialakították a Nagykörúton, a Váci és az Üllői úton a vitatott pollerekkel elzárt kerékpársávokat. A fővárosiakat erősen megosztó pollerek telepítésének jogosultságát a főváros a közösségi költségvetésre alapozza, ezáltal a politikai felelősséget áttolják az ötlet beküldőjére és szavazóira. Általában ezek a projektek nem lapulnak évekig a tervezőasztalon a többi győztes ötlettel ellentétben.

Érdekes adat, hogy egy közel kétmillió főt számláló városban egy-egy nyertes ötlet néhány ezer szavazattal is befutó lehet a fővárosi ötletpályázaton.

Mindemellett a fővárosi költségvetés végeredménye egyértelműen Karácsony Gergely főpolgármester politikai programját tükrözi vissza. Ami nem meglepő, ugyanis az ötletek előszűrésen mentek át, majd a győztes ötleteket is a főpolgármester hagyta jóvá. Azaz olyan ötletre nem is lehet szavazni, ami a regnáló hatalomnak nem tetszik, mindemellett a megvalósítási sorrend is Karácsonyék kezében van.

A városházi közlemény szerint a közösségi költségvetés teljes összege egymilliárd forint, az egyes ötletek költségkerete pedig maximum 120 millió forint lehet. A közösségi költségvetés keretein belül leggyakrabban zöldfejlesztések, valamint a kerékpáros- és gyalogos-infrastruktúrával kapcsolatos ötletek valósulnak meg.