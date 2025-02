Az ellenzék csak ötletelget, veszélyben a város működése

A legutóbbi testületi ülésén komoly vita alakult ki az önkormányzat idei költségvetési tervéről, az első olvasatot az ellenzék nem támogatta, komoly kritikát is megfogalmaztak. Szabó Barna polgármester rámutatott: ha a városnak március 15-ig nincs megszavazott költségvetése, felfüggesztik az állami normatív támogatások kifizetését, ami gyakorlatilag működésképtelenné teheti Körmendet – számolt be a Vaol.

Felforrósodott a levegő

Mint írták, békés hangulatban indult a városatyák legutóbbi ülése, egyperces néma felállással emlékeztek a nemrégen elhunyt Faragó Gáborra. Ezután a szokásoknak megfelelően Szabó Barna, majd a két alpolgármester foglalta össze az előző testületi ülés óta eltelt időszakot. A levegő akkor forrósodott fel, amikor a polgármester első olvasatban előterjesztette Körmend város 2025-ös költségvetési tervét, amiben a tavalyi tényszámokat vették alapul, mivel – a városvezető elmondása szerint – azok mérhető értékek.

A pénzügyi vezetőtől szigorú rendtartást kért Szabó Barna, mert az önkormányzat forráshiányos.

Ezt követően Czafit Csaba alpolgármester olvasta fel a Változást a Városért Egyesület képviselőinek az álláspontját a költségvetésről, amit a közösségi médiában is közzétettek. Véleményük szerint a vitára bocsátott anyag gyakorlatilag semmit sem tartalmazott a korábban megfogalmazott javaslatokból, valamint az előkészítésbe sem vonták be őket, ezért azt nem is szavazták volna meg.

Elutasított költségvetési módosítás

– Az előterjesztéssel kapcsolatban érthető módon konkrét javaslatokat vártam a szakbizottságoktól, valamint a képviselőktől. Korábban ötletelgetések valóban voltak, írásbeli vagy szóbeli véleménynyilvánítás nélkül. Én megtettem módosító javaslataimat, például a fogászati ügyelethez való csatlakozás pénzügyi feltételére, illetve intézményeink és hivatalunk dolgozóinak bérrendezésére. Alapban sem kívántam még szavazásra bocsátani a rendeletet, ezért így is volt megnevezve a napirendi pont, de képviselői, bizottsági javaslatokat valóban vártam volna – fogalmazta meg álláspontját a polgármester, hozzátéve, hogy

kardinális pont volt még a 2024. évi költségvetés módosítása is, de a testület többsége ezt nem szavazta meg.

Ebben az ügyben ezért a polgármester hivatalos állásfoglalást kért a Magyar Államkincstártól, és rövidesen rendkívüli testületi ülést hív majd össze, ahol ezt meg tudják újra tárgyalni.

Közeleg a határidő, de a polgármester optimista

Amennyiben egy városnak március 15-ig nincs megszavazott költségvetése, felfüggesztik az állami normatív támogatások kifizetését, ami gyakorlatilag működésképtelenné teheti Körmendet.

– Mind a bizottságoknak, mind a testület tagjainak egymással higgadt egyeztetéseket kell folytatniuk, és természetesen ezt szakmailag egyeztetni kell a pénzügyi iroda munkatársaival is. Úgy gondolom, hogy ennek súlyát mindenki tudja, és valamennyi képviselő partnerként tud és fog ebben részt venni – mondta Szabó Barna, aki szeretne jó gazdája lenni a város kasszájának. Ígérete szerint tiszta, szabályos költségvetést kívánnak a képviselő-testület elé terjeszteni, amiben a pénzügyi lehetőségeikhez képest szerepelhetnek a kérések, amelyeket továbbra is vár.