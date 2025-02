Gulyás Gergely köszönetet mondott

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Rákóczi Szövetség múltja ugyan dicső, de remélhetőleg még szebb az előtte álló jövő, ez ugyanis azt jelentené, hogy akár 30-40-50-100 év múlva is lesznek magyarok ott, ahol ma is magyarok élnek. Bár a határok a 20. század tragédiái miatt változtak, de ettől a nemzethez tartozás nem változott meg – emelte ki.