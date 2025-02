Kitiltották a Squid Game-jelmezt egy iskolából

A Squid Game című sorozatban 456 súlyos anyagi gondokkal küzdő embernek kell koreai gyerekjátékokkal játszaniuk azért, hogy megnyerjék a több milliós nyereményt. A vesztesek azonban nem egyszerűen kiesnek a játékból, hanem meghalnak. A sorozatban megjelenő tradicionális koreai játékokat – amelyek egyébként teljesen ártatlanok – a gyerekek elkezdték játszani a kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskolában. A pedagógusok eleinte nem szóltak ezért, de miután utánajártak annak, hogy a diákok hol találtak rá a játékokra, elmagyarázták nekik, miről szól a film és szülőknek is tartottak tájékoztatást.

Nem engedjük játszani ezeket a játékokat, elhatárolódunk a filmben lévő agressziótól, ezért úgy döntöttünk, hogy a farsangi ünnepségkor nem lehet ilyen jelmezt húznia senkinek

– hangsúlyozta Agócsné Horváth Andrea, a Kisfaludy Utcai Tagiskola igazgatója a Somogy vármegyei hírportálnak. Az általuk megkérdezett kaposvári és barcsi iskolákban nem mondták ki, hogy tiltva lenne bármilyen jelmez is a farsangon, azonban az intézményvezetők kérik, hogy mindenki az életkorához megfelelő, a jó ízlésen határain belül válasszon jelmezt. Varga Bálint, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont igazgatója érdeklődésünkre elmondta, nem örülnének annak, ha a diákok Squid Game jelmezbe bújnának farsangkor, az ugyanis nem férne össze a keresztény értékekkel. Hozzátette, nem is jellemző, hogy a gyerekek olyan maskarát húznak, ami felháborodást okozna. Farkasné Papp Ágnes, a Lorántffy Zsuzsanna református iskola igazgatója is hasonlóan vélekedett.

Azt látjuk, minden osztály igazodik ahhoz, hogy az iskola szellemiségével ellenkező ruhát ne vegyen fel a farsangi ünnepségre

– emelte ki. Puska Zoltán, a Zrínyi-iskola igazgatója elmondta, nem tiltanak be jelmezt a farsangon, viszont ha valaki a Squid Game sorozat szereplőjének öltözne, őt hazaküldenék.