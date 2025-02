Lázár János helyettese eloszlatta Magyar Péter aggodalmait

„Nem olyan régen, amikor még a MÁV–Volán-csoport jól fizetett vezetője voltál, igazgatói üléseken gyakran beszéltünk a magántőke bevonásáról és arról, hogy a hazai szereplőknek ebben elsőbbséget kell adnunk. Te pedig soha nem tiltakoztál. Főleg nem fenyegetted jogi és politikai következményekkel azokat, akik készek magánbefektetésekkel a köz érdekét szolgáló fejlesztésekben részt venni” – emlékeztette a nem is olyan régmúltra Magyar Pétert mai posztja alatt Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese.

Lázár János helyettese szerint Magyar Péter nem kommunista, és tudja azt is, hogy jelentős részben a MÁV is magánbefektetések segítségével fejlődött a XIX. században. „A külső forrásokat most is be kell és be is lehet vonni a magyar vasút fejlesztésébe. Ha a piac befektetésre érdemesnek talál egy állami projektet, akkor az együttműködést lehetővé kell tenni, nem pedig megakadályozni” – mutatott rá Csepreghy.

Szerinte az állomásmegújítási pályázat eredményeként a magánbefektetők ugyanis nem elvinnének, hanem ellenkezőleg: hoznának a közösbe. „Ami ugyanis az együttműködés keretében épülni fog, az kivétel nélkül éppúgy állami tulajdonban marad, mint a pályaudvarok vagy a föld, amin az épületek állnak. És nemcsak 1 vagy 10 év, de még 99 év múlva is” – zárta kommentjét a miniszterhelyettes.

Magyar Péter ma gyorsan posztolt a nagy budapesti pályaudvarok bérbeadásának tervéről, ami szerinte a hazaárulás minősített esetének számít, erre reagált Csepreghy.