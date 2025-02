Még van egy kis ideje, éjfélkor jár le a jelentkezési határidő

Szóbeli felvételi másodszor

Ez a második év, hogy az új szabályozásnak megfelelően a Semmelweis Egyetem minden jelentkezőt behív szóbeli felvételi meghallgatásra is. Ezeket a meghallgatásokat 2025. június 23–27. között tartják. A honlapon már elérhetőek a szóbeli beszélgetés alapját adó edukációs kisfilmek, ezen kívül pedig szituációs gyakorlatok is várnak a jelentkezőkre. A szóbeliről várhatóan áprilisban e-mailben bővebb tájékoztatást is kapnak az érintettek.

Az orvos-egészségtudományi területen hagyományosan a Semmelweis Egyetem képzései a legnépszerűbbek, és kiemelkedő az első helyen ide jelentkezők száma. Ennek megfelelően jellemzően a Semmelweisre való bejutáshoz szükséges a legmagasabb pontszám a szakterületen.

Érdekesség, hogy az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Karokon a költségtérítéses ponthatárok általában magasabbak szoktak lenni, mint az államilag finanszírozott képzés esetén. Ennek háttérében az áll, hogy az általános orvos- és fogorvosképzés esetében tulajdonképpen nincs is költségtérítéses képzés, az állam minden felvett számára biztosítja az állami ösztöndíj lehetőségét.

Így csak azok a jelentkezők kerülnek költségtérítéses formára, akiknek az adott oktatás már a második diplomát adó képzés (ez általában 5-6 hallgató szokott lenni), és itt jogszabály szerint nem jelentkezhet a jelölt másodszor is államilag támogatott képzésre

– részletezte Hermann Péter. Ezeknél a hallgatóknál a pontszámolás módja egy kicsit eltér a frissen érettségizőkétől, és ez adja ezt a furcsának tűnő eltérést – tette hozzá.

Fontos, hogy mindenki figyelmesen töltse ki a felületen a jelentkezési adatokat, a szükséges dokumentumnak mindent oldalát töltse fel, és a végén ne felejtse el hitelesíteni a jelentkezését.