Alma Mater – A Semmelweis Egyetem klinikáján leszámoltak a gyorskajákkal, ételfutárokkal

Betegek, látogatók és orvosok fehérasztalnál, nem kell az ételfutárokat tárcsázni: felavatták a Semmelweis Egyetem Alma Mater éttermét. Az ünnepi alkalomra ezúttal is kesztyűt húzott és ollót fogott Merkely Béla rektor, de most stílszerűen hétköznapit, hogy átvágja a nemzeti színű szalagot. Az ünnepélyes megnyitón a rektoron kívül Pavlik Lívia kancellár mondott beszédet, de tiszteletét tette sok tanszékvezető és professzor, az egy négyzetméterre jutó doktori címek és tudományos fokozatok száma valószínűleg ebben az étteremben volt a legnagyobb Budapesten.

A minőség mindenek előtt

Merkely Béla hangsúlyozta, hogy a minőség mindenekelőtt, a Semmelweis Egyetem már ott kopogtat annak az elitklubnak az ajtaján, aminek a világ 200 legjobb egyeteme a tagja. Pillanatnyilag a 206. a Semmelweis Egyetem, de céljuk a mielőbbi belépés. A rektor szerint az egyetem legnagyobb erőssége a humán erőforrása, és mindent meg kell tenni azért, hogy a dolgozók a lehető legjobb körülmények között láthassák el feladatukat. Ennek része az

étkeztetés színvonalas megszervezése is.

– Egy jó egyetem nem teheti meg, hogy ételfutár vagy „gyorskaja” jusson akár a dolgozóinak vagy az orvosainak. A dolgozói elégedettség-mérés

alapján váltottunk szolgáltatót – idézte az egyetem véleményét a rektor, aki hozzátette, azóta az új szolgáltató, a családi vállakozásból mára napi 170 ezer adag ételt, ebből 80 ezer ebédet készítő GasztVitál Csoport az egyetem több pontján jelen van, most pedig a belső klinikai tömb megújított éttermét nyithatta meg.

A Semmelweis-modell

– A Semmelweis polgárok az új étteremben is kedvezményes árú menüt kaphatnak, de az Alma Mater nyitva áll a betegek és a látogatók előtt is – jegyezte meg Merkely Béla. A rektor szavaira Demeter László, a szolgáltató vezérigazgatója reagált: „Amit most bevezetünk, az egyetemmel együttműködve, az a Semmelweis-modell, ami egyben a minőségi betegétkeztetést is jelenti.”

Borítókép: Merkely Béla, a Semmelweis egyetem rektora (középen) avatta fel az új éttermet (Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem)