Drogkereskedelem Óbudán – Itt vannak a legújabb fejlemények a baloldal egykori befolyásos politikusának botrányáról

2017 decemberében a teljes fővárosi politikai közéletet megdöbbentette az a hír, hogy az óbudai MSZP akkor még aktív, befolyásos politikusát, Simonka Csabát őrizetbe vette zsarolás, ügyvédi visszaélés, kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény gyanúja miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elődje, a Budapesti Nyomozó Ügyészség.

Az akkori gyanú szerint Simonka egy évvel korábban ügyvédként egy öröklési szerződés ügyében járt el, amelynek tárgya egy budapesti ingatlan volt. Az örökhagyó rövid időn belül bekövetkezett halála után az akkor még szocialista képviselőként is tevékenykedő jogász a szerződés szerinti örököst fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy az általa örökölt ingatlan felét – a valós értéknél alacsonyabb árért (hatmillió forintért) – adásvételi szerződéssel ruházza át egy harmadik személyre. A sértett a fenyegetés hatására, valós szerződéskötési szándék nélkül az adásvételi szerződést aláírta, ám az ingatlan tulajdonjogának átruházásáért pénzt nem kapott.

A szerződés szerinti tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésére – a sértett közbeavatkozása miatt – a földhivatalnál végül nem került sor, ám ennek ellenére a nyomozó ügyészek 2017. december 15-én házkutatással is egybekötött akciót hajtottak végre a politikus budapesti otthonában, ahol kábítószert, valamint kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket is találtak. Az ügyészség szerint Simonka Csaba emellett ismerőseinek is rendszeresen kínált és adott át különböző – elsősorban speed, illetve Gina elnevezésű – kábítószereket.

Mindezek miatt a vádhatóság 2018 nyarán nyújtott be vádiratot a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra Simonka és társai ellen. A volt MSZP-s politikus több hónapig volt letartóztatásban, de már jó ideje szabadlábon védekezik.

Az ügyészség álláspontja az, hogy az egykori szocialista képviselő elleni vádat a házkutatás során felvett jegyzőkönyvek mellett tanúk vallomásai, a beszerzett híváslisták, a kábítószerrel kapcsolatos előzetes szakértői vizsgálati eredmények, valamint SMS-üzenetek támasztják alá. Simonka ugyanakkor mindvégig kitartott ártatlansága mellett.

Az eljárás ugyanakkor két éve megakadt a bíróságon, a Fővárosi Törvényszék korábbi tájékoztatása szerint azért, mert az ügy egyik vádlottja „az egészségi állapota miatt átmenetileg nem tudja gyakorolni a jogait és teljesíteni a kötelezettségeit”, ezért a büntetőügyet felfüggesztették. Szerdán újra rákérdeztünk, hogyan áll az ügy, de a bíróság válaszából kiderült, hogy az említett okok miatt továbbra sem tartanak az ügyben tárgyalást.

Így egyelőre nem tudni, mikor fog folytatódni, és mikor várható ítélet a már hosszú ideje tartó eljárásban.

