Micsoda pálya, főszerepben a norvégölő magyar válogatott játékos!

Priskin Tamást senkinek sem kell bemutatni, a 2016-os Európa-bajnoki részvételért játszott pótselejtezőben a Norvégia ellen a Groupama Arénában rúgott bombagólja örökre emlékezetes marad. A 63-szoros válogatott csatár pályafutása a felvidéki Révkomáromból indult, és az Angliát is megjárt játékos most különös szerepkörben tér vissza szülővárosába: a Mol – Új Európa Alapítvány Határtalan pályákon címmel induló magazinműsora először az ottani futballklubban zajló munkát mutatja be.

Priskin Tamást ünneplik a magyar válogatott játékosai a Norvégia elleni pótselejtezőben rúgott gólja után. A kiváló csatár lett a Mol–Új Európa Alapítvány nagykövete Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mi a küldetése a Mol – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának?

A Mol – Új Európa Alapítvány a Mol és a magyar állam 2021 júliusában létrehozott közös alapítványa. Az alapítvány pályázati támogatásokat nyújt a közép-európai régió közösségi értékteremtéséhez, a magyar kulturális örökség megőrzéséhez és fejlesztésekhez. Részben átvette a Mol társadalmi felelősségvállalási tevékenységeit, valamint közérdekű feladatokat lát el a tehetséggondozás, a kultúra és örökségvédelem, a szociális ügyek, a fenntarthatóság, valamint a sportélet területén.

A Mol – Új Európa Alapítvány öt kiemelt támogatási területének egyike a sport.

Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében.

Díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket.

Partnerei diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek.

Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben.

Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig.

Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak.

A Mol – Új Európa Alapítvány több sportágban is jelen van, a labdarúgás mellett a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda, az úszás, a rögbi, a sífutás, az ultrafutás külhoni magyar tehetségeit is felkarolja. 2024-ben nagyságrendileg 1,5 millió emberhez jutott el összesen 5,66 milliárd forint támogatás, többszáz kisebb közösségi kezdeményezés és éves átfutású, értékteremtő projekt megvalósulását finanszírozva.

Stratégiai szerepkörben a külhoni labdarúgás

Ennek a sokoldalú programnak egy stratégiai fejezete a külhoni labdarúgás felkarolása. Az érintett klubok az erdélyi FK Csíkszereda (Csíkszereda) és Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy), a vajdasági Topolyai SC (Topolya), a felvidéki FC Košice (Kassa), KFC Komárno (Révkomárom) és STK Šamorín (Somorja), a szlovéniai NK Nafta Lendava (Lendva), valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék). Ezek az egyesületek közösségképző és identitáserősítő szereppel bírnak a nagyrészt magyarlakta régiókban. Egyúttal aktív utánpótlásképző műhelyek, ahol rengeteg gyereknek biztosítják a feltételeket a napi rendszeres mozgáshoz. A korosztályos csapataikban összesen több mint négyezer fiatal fejlődik és tesz szert életre szóló közösségi élményre, akiknek felkészülése hozzáértő edzők kezei alatt, színvonalas edzőtáborokban zajlik.