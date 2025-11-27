Határtalan pályaMOL – Új Európa AlapítványPriskin Tamásprogramnagykövet

Micsoda pálya, főszerepben a norvégölő magyar válogatott játékos!

Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Topolya, Kassa, Somorja, Lendva és Eszék. A közös nemzeti sorson felül a labdarúgás köti össze eme Kárpát-medencei városokat. A Mol– Új Európa Alapítvány, amellett, hogy bőkezűen támogatja a külhoni futballklubok működését, a szélesebb közönségnek is be akarja mutatni az egyes műhelyekben zajló munkát. A programnak, továbbá a Határtalan pályákon címmel induló magazinműsornak a korábbi válogatott labdarúgó, Priskin Tamás a nagykövete.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 8:34
Priskin Tamás pályafutása Révkomáromból indult Fotó: Polyák Attila
Priskin Tamást senkinek sem kell bemutatni, a 2016-os Európa-bajnoki részvételért játszott pótselejtezőben a Norvégia ellen a Groupama Arénában rúgott bombagólja örökre emlékezetes marad. A 63-szoros válogatott csatár pályafutása a felvidéki Révkomáromból indult, és az Angliát is megjárt játékos most különös szerepkörben tér vissza szülővárosába: a Mol – Új Európa Alapítvány Határtalan pályákon címmel induló magazinműsora először az ottani futballklubban zajló munkát mutatja be.

Priskin Tamást ünneplik a magyar válogatott játékosai a Norvégia elleni pótselejtezőben rúgott gólja után. A kiváló csatár lett a Mol–Új Európa Alapítvány nagykövete
Priskin Tamást ünneplik a magyar válogatott játékosai a Norvégia elleni pótselejtezőben rúgott gólja után. A kiváló csatár lett a Mol–Új Európa Alapítvány nagykövete Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mi a küldetése a Mol – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának?

A Mol – Új Európa Alapítvány a Mol és a magyar állam 2021 júliusában létrehozott közös alapítványa. Az alapítvány pályázati támogatásokat nyújt a közép-európai régió közösségi értékteremtéséhez, a magyar kulturális örökség megőrzéséhez és fejlesztésekhez. Részben átvette a Mol társadalmi felelősségvállalási tevékenységeit, valamint közérdekű feladatokat lát el a tehetséggondozás, a kultúra és örökségvédelem, a szociális ügyek, a fenntarthatóság, valamint a sportélet területén.

A Mol – Új Európa Alapítvány öt kiemelt támogatási területének egyike a sport.

  • Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében.
  • Díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket.
  • Partnerei diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek.
  • Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben.
  • Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig.
  • Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak.

A Mol – Új Európa Alapítvány több sportágban is jelen van, a labdarúgás mellett a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda, az úszás, a rögbi, a sífutás, az ultrafutás külhoni magyar tehetségeit is felkarolja. 2024-ben nagyságrendileg 1,5 millió emberhez jutott el összesen 5,66 milliárd forint támogatás, többszáz kisebb közösségi kezdeményezés és éves átfutású, értékteremtő projekt megvalósulását finanszírozva.

 

Stratégiai szerepkörben a külhoni labdarúgás

Ennek a sokoldalú programnak egy stratégiai fejezete a külhoni labdarúgás felkarolása. Az érintett klubok az erdélyi FK Csíkszereda (Csíkszereda) és Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy), a vajdasági Topolyai SC (Topolya), a felvidéki FC Košice (Kassa), KFC Komárno (Révkomárom) és STK Šamorín (Somorja), a szlovéniai NK Nafta Lendava (Lendva), valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék). Ezek az egyesületek közösségképző és identitáserősítő szereppel bírnak a nagyrészt magyarlakta régiókban. Egyúttal aktív utánpótlásképző műhelyek, ahol rengeteg gyereknek biztosítják a feltételeket a napi rendszeres mozgáshoz. A korosztályos csapataikban összesen több mint négyezer fiatal fejlődik és tesz szert életre szóló közösségi élményre, akiknek felkészülése hozzáértő edzők kezei alatt, színvonalas edzőtáborokban zajlik.

Lávich Erzsébet, a MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője és Priskin Tamás
Lávich Erzsébet, a MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője és Priskin Tamás Fotó: Gradvolt Endre

– A Mol – Új Európa Alapítvány küldetése a tehetségek és az értékteremtő kezdeményezések felkarolása az egész Kárpát-medencében. Hiszünk benne, hogy a futball a játék adta közösségi élmények és a példaképek révén fontos szerepet tölthet be a társadalomban. A támogatásunk fókuszában azonban a tehetségek felkutatása és kibontakoztatása áll. Lehetőségeket és inspirációt akarunk kínálni az érintett területek fiataljainak – összegezte Lávich Erzsébet, a Mol – Új Európa Alapítvány ügyvezetője.

Priskin Tamás segít ráirányítani a figyelmet a külhoni magyar közösségekre

A külhoni futballtámogatási programot nagykövetként Priskin Tamás 63-szoros válogatott labdarúgó segíti. A révkomáromi születésű csatár a helyi egyesületben kezdte a pályafutását, így személyesen is azonosulni tud az alapítvány által lefektetett célokkal.

– Gyerekkoromban az edzőktől és a klubvezetőktől kapott bizalom és bátorítás, az általuk teremtett, támogató közeg indított el azon az úton, ami a magyar válogatottig, az Európa-bajnokságig és a külföldi karrierig vezetett.

Azért fogadtam el a nagyköveti felkérést, hogy rájuk irányítsam a figyelmet. Szeretném közelebb hozni ezeket a klubokat, csapatokat a hazai közönséghez, szeretném megmutatni, hogy milyen nagyszerű munka zajlik náluk, és hogy milyen tehetségek rejlenek ezekben a közösségekben. Hiszem, hogy a jövő magyar bajnokai is köztük vannak

– beszélt a céljairól Priskin Tamás, aki amellett, hogy az ETO FC Győrnél dolozik, labdarúgóként is aktív, a megyei bajnokságban ontja a gólokat.

Határtalan pályákon címmel indul magazinmnűsor

A külhoni utánpótlás-programokkal, a klubokkal és az ifjú sportolókkal hamarosan a nagyközönség is közelebbről megismerkedhet. A Mol – Új Európa Alapítvány ugyanis új magazinműsort indít az M4 Sport csatornán Határtalan pályákon címmel, amelyben körbejárják a Kárpát-medencei szakmai műhelyeket és bemutatják az ott folyó munkát. A forgatásokon a külhoni futballnagykövet, Priskin Tamás is közreműködik: a decemberben adásba kerülő első epizód az ő nevelőegyesületéről, a KFC Komarnóról és az STK Šamorínról fog szólni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

