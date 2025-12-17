Döntött a kapitány, nagy hiányzó a magyar válogatott Eb-keretében

A szokásoknak megfelelően januárban rendezik a 2026-os év legfontosabb férfi-kézilabda válogatott eseményét, amely ezúttal az Európa-bajnokság lesz Dániában, Norvégiában és Svédországban. Szerdán fény derült a magyar válogatott húszfős Eb-keretére, Chema Rodríguez szövetségi kapitány az elverumi légiósok közül Lukács Péter játékára számít a tornán, a korábbi PSG-játékos Máthé Dominik viszont nem tagja a magyar keretnek. Lukács mellett egy másik irányító, Pergel Andrej is első világversenyére készül.

Pergel Andrej az egyik tornaújonc Chema Rodríguez Eb-keretében, Máthé Dominik klubtársa, Lukács Péter a másik (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A húsz főből az egyes Eb-meccsekre tizenhat játékos nevezhető.

Kikkel játszik a magyar válogatott a férfi kézilabda Eb-n?

Az Európa-bajnokságon Magyarország az F csoportban szerepel, Svédországban, ahol Lengyelország, Olaszország és Izland lesz az ellenfele. Az első két helyezett jut a középdöntőbe, a legjobb tizenkét csapat közé.