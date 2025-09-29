  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Válogatott mennyiségben termel a norvégoknak ágyúzó gólvágó, akit Rossi leépített
magyar válogatottGyirmót FCPriskin Tamás

Válogatott mennyiségben termel a norvégoknak ágyúzó gólvágó, akit Rossi leépített

Remekül sikerült a visszatérése a korábbi magyar válogatott csatárnak, aki egyszer már visszavonult. Priskin Tamás nyolc mérkőzésen tizenegy gólt szerzett a Gyirmót megyei bajnokságban szereplő tartalékcsapatában. A 39 esztendős csatár 2023 nyarán hagyott fel a profi futballal, de amatőr szinten azóta is játszik. Csapata góljainak a harmadát ő szerezte, a gyirmótiak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a tabellát. A 2015-ben Norvégia ellen bombagólt lőtt támadó utoljára 2017-ben szerepelt a nemzeti együttesben, Marco Rossi már nem adott neki lehetőséget.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 29. 20:49
Priskin Tamás Marseille, 2016. június 17. Nagy Ádám, Szalai Ádám és Priskin Tamás (b-j) a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon szereplõ magyar válogatott edzésén a marseille-i Robert Louis Dreyfus Központban 2016. június 17-én, az F csoport másodi
Szép emlék: Nagy Ádám, Szalai Ádám és Priskin Tamás (b-j) a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon 2016-ban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tud és nem is akar leállni, még mindig hajtja a győzelmi vágy és a gólszerzés semmihez sem hasonlítható érzése. Priskin Tamás az ETO FC Győr klublegendájaként szerződött a városi riválishoz, s továbbra is nagyon érzi a kaput.

Priskin Tamás
Priskin Tamás 17 gólt szerzett a válogatottban, Európa-bajnokságon is játszott. Fotó: MTI/EPA/Oliver Weiken 

Priskin Tamás vérében van

Igaz, hogy a vármegyei első osztályban, mégis megsüvegelendő mennyiségben termeli a gólokat a 39 esztendős csatár. 

Priskin Tamás a Gyirmót FC Győr tartalékcsapatában nyolc bajnoki mérkőzésen tizenegy gólt szerzett. Stílusosan ünnepelte szombaton a születésnapját: 75 percet töltött a pályán és két gólt szerzett, csapata 4-0-ra győzött Mosonmagyaróváron.

 Hogy mennyire szereti a játékot, érzelmes üzenetben összegezte a kiváló fizikai állapotnak is örvendő labdarúgó.

– Az én játékom, a szívem. Foci, szenvedély, örök szerelem – írta a televíziós szakértőként is tevékenykedő Priskin Tamás, aki szemmel láthatóan komolyan veszi és élvezi a focit.

Remek karriert futott

Priskin Tamás egyébként két éve abbahagyta a profi futballt. Pontos információk nincsenek róla, de Ausztriában játszott amatőr szinten, és az osztályt tekintve a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztály is az. Ugyanakkor a mutatói egészen kiválóak. Persze a Komáromból indult, a Győri ETO-ban ismertté vált támadó Angliában és Izraelben is bizonyított, itthon a Ferencvárossal és a Haladással is sikeres volt. Utolsó korszakában az ETO színeiben 28 találattal gólkirály lett az NB II-ben. 

Neve sokaknak egybeforrott azzal a hatalmas és felettébb fontos bombagóllal, amit a pótselejtező Üllői úti visszavágóján zúdított a norvégok kapujába. Nagy szerepe volt a kijutásban, a 2016-os Európa-bajnokságon gólpasszt adott Ausztria ellen.

 Utoljára 2017 novemberében viselte az a válogatott mezét, George Leekens és a 2018 nyarától máig irányító Marco Rossi sem számított rá. Priskin 63 meccsel és egy góllal zárt, de mint látszik, alacsonyabb szinten még ontja a gólokat.

Időnként címeres mezben is megvillan – immár az öregfiúk-válogatottban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemétláda

Annyira azért nem bonyolult

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.