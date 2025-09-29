Válogatott mennyiségben termel a norvégoknak ágyúzó gólvágó, akit Rossi leépített

Nem tud és nem is akar leállni, még mindig hajtja a győzelmi vágy és a gólszerzés semmihez sem hasonlítható érzése. Priskin Tamás az ETO FC Győr klublegendájaként szerződött a városi riválishoz, s továbbra is nagyon érzi a kaput.

Priskin Tamás 17 gólt szerzett a válogatottban, Európa-bajnokságon is játszott. Fotó: MTI/EPA/Oliver Weiken

Priskin Tamás vérében van

Igaz, hogy a vármegyei első osztályban, mégis megsüvegelendő mennyiségben termeli a gólokat a 39 esztendős csatár.

Priskin Tamás a Gyirmót FC Győr tartalékcsapatában nyolc bajnoki mérkőzésen tizenegy gólt szerzett. Stílusosan ünnepelte szombaton a születésnapját: 75 percet töltött a pályán és két gólt szerzett, csapata 4-0-ra győzött Mosonmagyaróváron.

Hogy mennyire szereti a játékot, érzelmes üzenetben összegezte a kiváló fizikai állapotnak is örvendő labdarúgó.

– Az én játékom, a szívem. Foci, szenvedély, örök szerelem – írta a televíziós szakértőként is tevékenykedő Priskin Tamás, aki szemmel láthatóan komolyan veszi és élvezi a focit.

Remek karriert futott

Priskin Tamás egyébként két éve abbahagyta a profi futballt. Pontos információk nincsenek róla, de Ausztriában játszott amatőr szinten, és az osztályt tekintve a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztály is az. Ugyanakkor a mutatói egészen kiválóak. Persze a Komáromból indult, a Győri ETO-ban ismertté vált támadó Angliában és Izraelben is bizonyított, itthon a Ferencvárossal és a Haladással is sikeres volt. Utolsó korszakában az ETO színeiben 28 találattal gólkirály lett az NB II-ben.

Neve sokaknak egybeforrott azzal a hatalmas és felettébb fontos bombagóllal, amit a pótselejtező Üllői úti visszavágóján zúdított a norvégok kapujába. Nagy szerepe volt a kijutásban, a 2016-os Európa-bajnokságon gólpasszt adott Ausztria ellen.

Utoljára 2017 novemberében viselte az a válogatott mezét, George Leekens és a 2018 nyarától máig irányító Marco Rossi sem számított rá. Priskin 63 meccsel és egy góllal zárt, de mint látszik, alacsonyabb szinten még ontja a gólokat.

Időnként címeres mezben is megvillan – immár az öregfiúk-válogatottban.