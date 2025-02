Norovírus: öt tanács a háziorvostól, hogy ne kapjuk el a súlyosan fertőző betegséget

– A rendelők várótermei telt házasak, még mindig nagyon magas a különböző légúti és gyomor-bélrendszeri vírusfertőzések miatt háziorvoshoz fordulók száma, amit nem szabad félvállról venni – hívta fel a figyelmet Békássy Szabolcs, aki egyben emlékeztet, a hányással és hasmenéssel járó norovírus gyorsabban terjed, mint gondolnánk.

A Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke emlékeztetett, a norovírus leginkább a gyerekeket, a kismamákat és az idősebb korosztályt veszélyezteti, de egy teljesen egészséges szervezet esetében is súlyosabb tüneteket okozhat.

„Fontos, hogy figyelembe vegyük azt is, milyen más betegségekkel egyidejűleg terjed a vírus: hosszú hetek óta tombol az influenzajárvány, de a koronavírus is nagy számban van jelen, sok beteg tapasztalhatta meg az elmúlt hetekben azt, hogy épp, hogy kilábalt egy betegségből, máris jött a következő. Az immunrendszerünk kimerült, emiatt sokkal könnyebben fertőződhetünk meg akár norovírussal is” – magyarázta.

Így kerülhetjük el a súlyosan fertőző vírust

Békássy Szabolcs arról is beszélt, a legjobb védekezés a megelőzés, ezt pedig több módon is megtehetjük:

Továbbra is érdemes maszkot viselni azoknak, akik zsúfolt helyiségben, orvosi váróban vagy bármilyen egészségügyi intézményben tartózkodnak, hiszen ezzel elkerülhetünk más, felső légúti megbetegedéseket, amelyek legyengítik az immunrendszerünket, és könnyebben kapunk el más fertőzéseket, így például a norovírust is.

Szintén az immunrendszerünket segítjük, ha beadatjuk az influenza elleni védőoltást: ha a szervezetünket egyidejűleg éri két betegség, az sokkal súlyosabb tüneteket okozhat, és a gyógyulás ideje is jelentősen elhúzódhat. Ám ha már egy vírustörzs ellen védettek vagyunk, mondjuk az influenza ellen, az immunrendszerünk is sokkal könnyebben tudja felvenni a harcot más fertőzésekkel.

A D-vitamin pótlása is kiemelten fontos a vírusfertőzések elleni védekezésben. Számos szakmai evidencia szerint a D-vitamin véd a légúti fertőzésekkel szemben is, hiszen az immunrendszer megfelelő működése szempontjából fontos vitaminról van szó: a kutatók megállapítása szerint az influenza és más enyhébb, a koronavírusok által is okozott felső légúti betegség sokkal hamarabb terít le minket, ha alacsonyabb a D-vitamin-szintünk.

A norovírussal fertőződés megelőzésben segít, ha a higiénére fokozottan figyelünk, hiszen a leggyakoribb terjedési módja szennyezett élelmiszerek bevitelén keresztül vagy fertőzött felületek érintését követően a kezünkön keresztül valósul meg. Éppen ezért ne érjünk az arcunkhoz és a szánkhoz kézmosás előtt, ha előtte zsúfolt helyen jártunk, bevásárlóközpontban voltunk vagy tömegközlekedéssel utaztunk!

Fokozottan ügyeljünk arra is, hogy a különböző élelmiszereket, zöldségeket, gyümölcsöket alaposan megmossuk, mielőtt feldolgozzuk azokat.

Mi a teendő, ha már elkaptuk a norovírust?

Ha viszont már elkaptuk a betegséget, a következőkre érdemes oda figyelni: a hasmenés és hányás útján távozó folyadékveszteség nagyon hamar kiszáradáshoz vezethet, a problémát tetézi, hogy idősebb korban kisebb a folyadékbevétel, éppen ezért a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot, alkalmazzunk a patikában kapható rehidratáló granulátumot, amely az elvesztett ásványi sókat, ionokat is képes pótolni – tanácsolta Békássy Szabolcs.

Az orvos megjegyzi, sok múlik a megfelelő higiénés szabályok betartásán is, minden gyomor-bélrendszeri fertőzés esetén mossunk gyakorta kezet, fertőtlenítsük a mellékhelyiséget, és a különböző élelmiszerek alapos megmosása is segít, hogy ne fertőzzünk vagy ne fertőződjünk meg ismét.

A szakember arra is figyelmeztetett: ha a betegek néhány nap alatt jobban is lesznek, a fertőzést követően akár két hétig is továbbadhatják a vírust, ezért a tünetek eltűnése után is fokozottan figyeljünk oda a higiénés szabályokra, és kerüljük a nagyobb közösséget.