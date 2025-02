Rapid délelőtti friss – Nagy Márton ismét „rápirít” mindenkire vagy lesz árstop? + videó

Megjelentek a friss inflációs adatok, közben kézbesítik a 13. havi nyugdíjat - ezek voltak a legfontosabb témák a Rapid délelőtti műsorában, amelyeket Czirják Imre a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Gábor Márton a Magyar Nemzet újságírója vitatott meg. Érintették még a Tisza-vezér állítólagos „politikai munkásságát” is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint elfogadhatatlan az élelmiszerek drágulása, ezért Nagy Márton tárcavezető kijelentette,mindent megtesznek azért, hogy támogassák az embereket, ezért nem kizárt, hogy újabb árstopot vezethetnek be

– emlékeztetett Czirják Imre. Kollégánk arról sem felejtkezett el, amikor az üzemanyagárak emelkedtek, Nagy Márton erősen rápirított a szektor képviselőire, hogy lehet ezt másként is csinálni. Akkor bejött a számítása, éppen ezért munkatársaink abban bíznak, hogy a tárcavezető most is tesz hasonló lépéseket, így nem lesz szükség árstopra az élelmiszerek piacán. Az inflációs adatok ellenére Czirják szerint az a szerencse, hogy az átlagbérek növekednek Magyarországon. Újságíróink rámutattak arra is, hogy a 13. havi nyugdíjnak is megvannak a hatásai, az idősek is többet tudnak vásárolni, ami a gazdaságnak is felhajtóerőt ad, bár a liberális közgazdászok erről teljesen mást gondolnak.

Ha arra is kíváncsiak, hogy Magyar Péter saját „politikai pályafutásáról” milyen valótlanságot állított legújabban, szintén kiderül a délelőtti Rapidból.