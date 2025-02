Százmillió halálos áldozatra emlékezünk

Idén is rendhagyó tárlatvezetésekkel, történelemórákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tablókiállítással, emlékünnepséggel, gyertyagyújtással és ingyenes nyitvatartással készül a Terror Háza Múzeum a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A február 18. és 28. közötti rendezvénysorozat egyik fő programja az

Elmondjuk, hogy tudd! című rendhagyó történelemóra, ahol az intézet történészei ismeretterjesztő előadásokat tartanak a történelem iránt érdeklődő felsős és középiskolás diákoknak.

– Az órákon a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet történészei a második világháború 1945-ös lezárásának 80. évfordulójához kapcsolódva mutatják be azokat a változásokat, amelyek hosszú időn keresztül meghatározták – és néhány esetben a mai napig meghatározzák – Magyarország és Európa sorsát. Az előadások keretében a diákok megismerhetik még a háború utáni győztes–vesztes kategorizálás buktatóit, a kommunista hatalomátvétel magyarországi történetét, a szovjet terror dimenzióit,

ezen belül a Gulág és a Gupvi táboraiba elhurcolt több mint hétszázezer magyar ember sorsát, a női emancipáció 1945-ben felgyorsuló történetét, a német kérdés 1945 utáni „rendezésének” hátterét vagy éppen a magyarországi svábok kitelepítésének történetét

– olvasható az intézet ajánlójában.

Forrás: Terror Háza

Hozzáteszik, emellett a Kommunizmuskutató Intézet Dél-Koreából érkező vendégkutatója, a Hybrid Threat Research Center igazgatója, Bora Park Living next to North Korea, the ghost of the past című angol nyelvű előadását is meghallgathatják a diákok.

– A történelemórák mellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várjuk a tanulókat, amelyeken

a szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt magyarok történetét, a kommunista propagandagépezet és a politikai rendőrség működését, az internáltak sorsát, valamint Magyarország kettős megszállásának történetét ismerhetik meg az érdeklődők.

Az előadók korabeli dokumentumok, eredeti műtárgyak, fényképek és mozgóképek segítségével mutatják be a korszak történetét – ismertették.