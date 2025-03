Alaptörvény-módosítás: egyszerre lehet fellépni a politikai és ideológiai nyomásgyakorlással szemben

Érvelése szerint ezért szükséges egyszerre az alkotmányos szintű fellépés a korábban magától értetődőnek gondolt, a társadalom alapszövetét érintő kulturális értékek, sőt, a biológiai valóság védelme, valamint a szuverenitást kívülről megbillenteni szándékozó erők elleni fellépés érdekében.

Az alaptörvény tizenötödik módosítása ennek tesz eleget: egyfelől rögzíti, hogy az ember biológiailag vagy férfinak vagy nőnek születik. Tehát a születési nem biológiai adottság, nem változtatható meg és az alkotmány a biológiai valóságot tekinti jogalkotási és társadalomszervezési alapnak egyaránt

– tette hozzá.

Vége lehet a pride-nak

Mindezzel összefüggésben a legfontosabb talán, hogy a módosítás kimondja: a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga – az élethez való jog kivételével – minden más jogot megelőz.

Magyarán: még emberi jogi blablára hivatkozva sem lehet a gyerekeket a transzneműségre „érzékenyíteni”. Sőt, talán nyilvános pride-ot sem tartani

– közölte a szakértő.

A javaslat további, a gyermekek védelmére is vonatkozó fontos kitételt tartalmaz: alkotmányos szinten rögzíti a kábítószer-terjesztés és kábítószer-propaganda tilalmát. Bár törvényi szinten e szabályok természetesen eddig is léteztek, az alkotmányos tilalom hiányát a fent említett liberális politikai gépezet kihasználta, és „szociális érzékenységre”, „elterelésre”, „fokozatosságra” hivatkozva igyekeztek a kábítószer-fogyasztást az „ez is csak egy rossz szokás”, „más meg iszik”, „na és a pálinka?” érvelésével relativizálni, a terjesztők közbiztonságra veszélyességét bagatellizálni.