Erőtlen, gyenge – ilyen volt Magyar Péter beszéde

Magyar Péter erőtlen, gyenge és ív nélküli beszédet tartott, valamint megirigyelte a nemzeti konzultációt is – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar beszédéről közölt gyorselemzésében. Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte: Magyar beszéde meglehetősen erőtlen volt, az égvilágon semmi újat nem mondott, de a már bejáratott felvetései között is csapongott, a beszédnek így nem volt igazán felépített íve. Emiatt történhetett, hogy a Tisza Párt első embere sokszor bele is bakizott a beszédbe.

Nem meglepő, hogy csak a legelkötelezettebb hívei jelentek meg, amire számíthatott is a támogatottságának csökkenését mérő közvélemény-kutatások után. Éppen ezért miután korábban a Hősök terén és a Széna téren is nagyon hézagos volt a tömeg, ezúttal a sokkal szűkebb Andrássy utat választotta, ahol a kevesebb ember is soknak tűnik a fotókon

– mutatott rá.

Deák Dániel kitért arra is, hogy Magyar Péter szembetűnő módon elirigyelte a kormánytól a nemzeti konzultációt, így azt megpróbálta lemásolni, balliberális mintára igazítva. „Mindenről beszélt ezzel összefüggésben is, csak ami igazán fontos kérdés, arról nem: például támogatja-e például Ukrajna uniós tagságát, mi az álláspontja a fegyverküldés kapcsán a háborúba és így tovább” – olvasható a bejegyzésben.

A mostani rendezvénye egyben egy udvarlás is volt a pride-féle világnak: a színpadon előtte három genderaktivista is fellépett, egyikük még pride-reklámarc is volt

– emelte ki az elemző.