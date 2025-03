Gyanús volt a rendőröknek a sok kétezres bankjegy + videó

Elfogtak két férfit a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítőosztályának munkatársai március 14-én Gyöngyösön, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak – közölte a Police.hu. Mint írták, a gyanú szerint a 31 éves adácsi és a 42 éves vámosgyörki férfi 2024 eleje óta árulja a kábító hatású szert Gyöngyösön és a környező településeken.

Elfogásukkor a rendőrök közel 755 gramm droggyanús anyagot és egymillió forintot foglaltak le. A pénz jelentős része kétezerforintos bankjegyekből állt, egy-egy korábban eladott adag árából.

A helyszínen a nyomozók lefoglalták a dílerek által használt nagy értékű személyautót is. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a bíróság elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. Hozzátették, kábítószer fogyasztása után szédülés, megnövekedett pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.