Nyomoznak a győri kórházi dolgozók ellen, mert hálapénzt fogadhattak el

Ismét nyomozás zajlik a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház dolgozóival szemben hálapénz elfogadása miatt – erősítette meg a rendőrség a Kisalföld megkeresésére. A hatóság közlése szerint több egészségügyi dolgozó ellen indult eljárás vesztegetés gyanújával.

–A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt több egészségügyi dolgozóval szemben, akik – a rendelkezésre álló adatok szerint – tevékenységük során hálapénzt fogadtak el a betegektől – válaszolta a rendőrség a lap megkeresésére.

Decemberben már volt egy razzia

Nem ez az első eset, hogy a győri kórház dolgozói ellen eljárás indul. Tavaly decemberben egy főorvost, egy beosztott orvost és két asszisztenst is elfogtak munkahelyükön, majd a rendelőkben végzett házkutatás után előállították őket a rendőrségen. Az ügyben a nyomozás jelenleg is tart, és újabb egészségügyi dolgozók kihallgatása is várható.

A hálapánz elfogadása 2021 óta tilos. A jogszabály szerint az orvosok kis értékű ajándékot fogadhatnak el a betegektől, de készpénzt nem.

