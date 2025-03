Magyar Péter ismét újságírókat fenyeget

Ismét megfenyegette Magyar Péter a közmédia egyik riporterét, de nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke újságírók sérteget vagy lép fel velük szemben fenyegetőleg. Dömötör Csaba szerint nem meglepő a baloldali pártelnök viselkedése, hiszen nála ez a szokásos ügymenet – közölte a Hír TV.

Szégyellje magát!

– esett neki a közmédia munkatársának Magyar Péter, aki azzal fenyegette a riportert, hogy a következő években kivizsgálják a fizetését és lakhatásának körülményeit.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke újságírókat fenyegetett. Még tavaly tavasszal szintén az M1 hölgy munkatársát alázta meg nyilvánosan ahelyett, hogy a feltett kérdésre válaszolt volna. Később pedig azzal fenyegette a számára nem szimpatikus médiumoknál dolgozókat, hogy elveszi a munkájukat. Azt javasolta nekik, hogy „legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket”. De olyan mondat is elhagyta már a baloldali pártvezér száját, hogy

a Dunába lökné a sajtó munkatársait.

De nem Magyar Péter az első baloldali politikus, aki vegzálná a számára nem szimpatikus újságírókat. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc több Facebook-posztjában is félelemkeltően szólalt meg, de a Momentum elnökeként Fekete-Győr András az Origó főmunkatársát inzultálta a munkahelyén, ahogy Jakab Péter, a DK-hoz egyre jobban közeledő bukott Jobbik-elnök is is rendszeresen próbálta megfélemlíteni a munkájukat végző újságírókat.

Magyar Péter legújabb fenyegetőzését Dömötör Csaba nem tudta szó nélkül hagyni. A Fidesz–KDNP EP-képviselője elmondta, hogy őket sokat „nyüstölik”, de ez a demokrácia rendje, és ő – illetve képviselőtársai – soha nem beszéltek így újságíróval, sem akkor, amikor forgott a kamera, sem a kamerákon kívül.

Sohasem beszéltem így velünk kritikus újságíróval, sohasem beszéltem így újságíróval, akiről azt érezhettük, hogy tiszteletlenül viselkedik

– fogalmazott Dömötör Csaba. Hozzátette: az ilyen típusú fenyegetésnél és erőszakoskodásnál még az is jobb, ha Magyar Péter énekel.