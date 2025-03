Menczer Tamás: „A haza nem eladó”

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában hangsúlyozta: ma is vannak erők, amelyek irányítani akarnak bennünket, elvennék önállóságunkat és szuverenitásunkat. Szerinte ezek az erők egyfajta „birodalmat” alkotnak, míg Magyarország a lázadók szerepét tölti be.

– Ők a birodalom, mi a lázadók. A csata tétje a békénk, a biztonságunk, a jövőnk, a gyermekeink jövője, és bármennyire materiálisan hangzik is, a pénzünk is, a magyarok pénze is – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„A lázadók áttörése következik”

Menczer Tamás szerint Magyarország egy hatalmas birodalommal szemben áll, de a küzdelem nem reménytelen. – A haza nem eladó – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte most jön az áttörés.

– A szívünk erős, köszönhetően a hazaszeretetnek. A fejünk nyugodt, mert pontosan ismerjük a közösségünk erejét – mondta.

Végül a politikus hangsúlyozta: – Nincs nemesebb, mint megvédeni a családot és a hazát. Dicsőség a hősöknek!