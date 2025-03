Menczer Tamás Orbán Viktornak: Bocs, Főnök! Az én munkám nehezebb + videó

– Azért azt mindketten tudjuk, és a kedves nézők is, hogy a magyar politikában azért néhány gátlástalan hazudozót, néhány ilyen gumigerincű csávót, hölgyet láttunk már, azért Gyurcsányon edződtünk, ismerjük a Momentumot, tehát azért láttunk már ezt-azt. És ebben a kategóriában volt, vagy ott kezeltük Magyar Pétert is némi jóindulattal. De most, amikor elkezdett zebrázni, akkor már átment az elmebeteg kategóriába! – mondta Menczer Tamás Bayer Zsoltnak a Hír TV Bayer-show című műsorának ma esti adásában, majd hozzátette:

Tehát ezzel a zebrás sztorival, Magyar Péter a gátlástalan hazudozókból átment az elmebeteg kategóriába. Az a helyzet, nem azért jöttem ide, hogy a panaszaimat mondjam el neked és a kedves nézőknek, de én mindennap egy elmebeteggel küzdök és harcolok.

És ebből le lehet vonni egy következtetést, ez eddig titok volt, de most megosztom önökkel, hogy azt gondolják az emberek, hogy a politikában a legnehezebb dolga a miniszterelnöknek van. Mégiscsak vezeti a kormányt, meg az országot, komoly dolgokkal foglalkozik. De nem, nekem van a legnehezebb dolgom, mert én mindennap egy elmebeteggel harcolok, és én jeleztem ma reggel a miniszterelnöknek, hogy én veszélyességi pótlékot kérek. És azt mondta, hogy nyújtsam be írásban, lehet, hogy indokolt. Megvizsgálja, egy dolgot nem tudunk, hogy tb-támogatás erre jár-e. Elmebeteg veszélyességi pótlék, elmebeteggel harcolás címen, hogy erre jár-e tb-támogatás, mint a zsírleszívásra, meg a tokaplasztikára, ezt nem tudjuk – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.