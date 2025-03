Menczer Tamás reagált Magyar Péter megőrülésére: „Erős éjszakája volt a Kicsinek”

Mint ismert, Magyar Péter a Telex cikke alá kommentált, amelyben a baloldali lap arról írt, hogy létrejött egy törvényjavaslat, amelyből kiderülne, mekkora Magyar Péter vagyona. Magyar Péter a cikk publikálása után azonnal felbukkant kommenthuszárként, és azt írta: „Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr! Áll az alku?”

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korában felhívta a figyelmet: Magyar Péter egyre nagyobb válságba sodródik, a Tisza Párt belső köre is megdöbben a penetráns stílusán, a támogatottsága folyamatosan csökken. A politikus még azokat is megbántotta a minősíthetetlen stílusával, akik egyébként pénzzel is támogatták korábban őket. Már olyanok is kiábrándultak Magyar Péterből, akik nemrég még a kampányeseményeik szervezésében is segédkeztek.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Hír TV)