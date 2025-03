Óriási lehetőség előtt állnak az újpestiek, bűnözőt söpörhet el a fiatalos lendület

„Holnap mondjunk nemet Varjura, és ne hagyjuk, hogy egy elítélt bűnöző képviselje az itt élőket az Országgyűlésben!” – hívta fel a figyelmet a Fidelitas a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mint felidézték, Varju Lászlónak bírósági papírja van arról, hogy többek között választási csalásért is elítélt bűnöző.

A fidelitasosok elmentek az újpesti piacra, hogy szembesítsék Varjut a bűneivel.

Az újpestieknek joguk van tudni, hogy Varju László visszaélt a bizalmukkal, amikor megpróbált megvesztegetni egy független képviselőjelöltet, hogy lépjen vissza a javára. Hiába tagadja, a bűncselekményről hangfelvétel készült, ráadásul a főnöke és legfőbb szövetségese, Gyurcsány Ferenc szólta el magát

– emlékeztettek.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is Renge Zsoltot, a Fidesz–KDNP parlamenti képviselőjelöltjét támogatja a holnapi időközi választáson. – A mi részünkről Renge Zsolt minden támogatást meg fog kapni. Azon fogunk dolgozni a fővárosi irányból, és ha kell, akkor a kormányzati irányból is segítve őt, hogy önöknek ide a lehető legtöbb fejlesztést és a legtöbb lehetőséget el tudja hozni, és be tudja hozni azt a nagy lemaradást, amit az elmúlt évek semmittevése okozott – hangsúlyozta.