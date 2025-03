Renge Zsolt: Súlyos következményei vannak a baloldal újpesti uralmának

Az egyik helyi lakos lapunknak elmondta, kiemelten fontos, hogy az elkövetkezendő időszakban rendeződjön az újpesti Duna-part helyzete, illetve egy kórházra is szüksége lenne a kerületnek.

A Duna-part jelenleg Újpest szégyene, hajléktalanok laknak ott, miközben a tisztességes kerületiek nem tudnak lejutni a vízhez se

– emelte ki a helyi lakos, aki elmondta, nagyon jót tenne a kerületnek, ha ismét rendelkezne egy kórházzal.

Megjelent Szabó Bálint

Az újpesti Szent István téren tartott utcafórumon megjelent az ismert ellenzéki botrányhős Szabó Bálint is. A sokak által elmebetegként emlegetett politikus most független képviselőjelöltként indul Újpesten, a kormánypártok rendezvényén pedig pusztán zavarkeltés céljából jelent meg. Szabó Bálint az esemény során végig trombitált, tevékenységét akkor is folytatta, amikor a rendőrök távozásra szólították fel.

Később Szabó azt állította, hogy valaki leköpte, majd Szentkirályi Alexandrával is igyekezett konfrontálódni, aki azt mondta neki,

a nevem mellett van egy dr., de az nem jogosít fel arra, hogy segítsek neked.

Utalva ezzel arra, hogy Szabó klinikai eset, jogászként nem tud tenni a gyógyulásáért.