Rapid délelőtti friss – Tokától a bokáig áll a zavaros ügyekben Magyar Péter és pártja + videó

Villányi és Jakubász azért is tartotta durvának a Baraczka Eszter fizetésével és lakhatásával kapcsolatos megalázó mondatokat, mert Magyar új spanja, Ruszin-Szendi Romulusz az adófizetők pénzéből alakíttatott ki magának szolgálati luxusvillát, majd a tb terhére végeztetett zsírleszívást. De azt sem felejtették el megemlíteni, hogy a Tisza-vezér bennfentes kereskedelemmel is gyanúsítható, valamint a párthoz közeli feltételezhetően korrupciós esetekből is felsoroltak néhányat.