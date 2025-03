Manfred Weberék jóváhagyásával sunnyog Ukrajnáról a Tisza Párt elnöke

A múlt év június 9-én rendezett európai parlamenti (EP) választás után kényszerhelyzetbe került Magyar Péter, mivel az Európa Néppárthoz csak azzal a feltétellel csatlakozhattak a Tisza Párt EP-képviselői, hogy azonosulnak a háborúpárti állásponttal, vagyis Ukrajna korlátlan pénzügyi és fegyveres támogatásával. Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber már április végén világosan megüzente az EPP-hez csatlakozni kívánóknak – így Magyar Péternek is –, milyen feltételekkel léphetnek a néppárt soraiba.

„Három alapvető feltételünk van, amelyet mindenkinek, aki hozzánk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia. Ezek az EPP-család alapelvei.”

A választás után, már a néppárti frakció tagjaként júliusban Magyar Péter Kijevbe utazott, ahol humanitárius akciót jelentett be, de politikusokkal nem találkozott. „Orbán új ellensége ukrajnai látogatást szervez” – ezzel a címmel jelent meg a brüsszeli Politicón a kijevi látogatás híre. A Mandiner beszámolója szerint a globalista portál azzal magyarázta a vizitet, hogy Magyar kontrasztot akar képezni Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit a lap rögtön oroszbarátnak is nyilvánított. Emlékeztettek, hogy a magyar kormányfő nem szakította meg a kapcsolatot Oroszországgal, emellett felrótták neki a békemissziót is, amit „renegát diplomáciai látogatásoknak” neveztek. A Politico igyekezett kontextusba helyezni a kijevi látogatást, felemlegetve Magyar Péter szembefordulását a kormánnyal, illetve hogy 30 százalékos eredményt értek el az EP-választáson, valamint csatlakozott az Európai Néppárthoz.

A lap elismerte, hogy Magyar Péter korábban nem szívesen nyilatkozott az ukrajnai háborúról, sőt a választási kampány során azt is állította: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A Politico ugyanakkor idézte az Európai Néppárt szóvivőjét, aki azzal mentegette a fősodor számára nehezen emészthető álláspontot, hogy „bár Magyar valóban váltogatja a tényleges pozícióját, ezt csak azért teszi, hogy elkerülje a politikai következményeket odahaza”. Az Európai Néppárt szóvivője tehát gyakorlatilag jóváhagyta, hogy a Tisza Párt vezetője Magyarországon háborúellenesnek nevezze magát, hiszen ez a politikai érdeke.

„Mindent, amit Ukrajnával és a háborúval kapcsolatban mond, az Orbán-féle propaganda gépezet felhasználja ellene. Így nagyon világos, miért körültekintő ebben” – állt ki Magyar mellett az egyébként masszívan háborúpárti néppárti politikus.

Azt egyébként korábban Magyar is elismerte, hogy csak azért nem kritizálja Oroszországot belföldön, mert az népszerűtlen lenne Magyarországon. A politikus egy lengyel lapnak tavaly nyáron beismeréssel felérő nyilatkozatot tett az orosz–ukrán háború kapcsán. A Rzeczpospolita nevű, 2023-ban Soros Györgyék többségi tulajdonába került lap szerint Magyar Péter nem vitázik az orosz kapcsolatokról.

Magyar kijelentette: „ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt egy évtizednyi agymosás volt”.

Ezek után nem meglepő, hogy most, amikor Ukrajna európai uniós csatlakozásáról indít véleménynyilvánító szavazást a kormány, szorult helyzetben van Magyar Péter. A szimpatizánsai előtt sem mer egyértelműen állást foglalni a kérdésben, mert tudja, hogy a magyar választók többsége nem támogatja Ukrajna integrációját, viszont a Tisza Párt brüsszeli támogatói elvárják a pártelnöktől a kiállást keleti szomszédunk mellett.

(Folytatjuk)

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)