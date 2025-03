Rapid délutáni friss – Puhulhatnak a dolgok a brüsszeli csúcson? + videó

Újabb csúcs Brüsszelben, ahol sokan már nem támogatnák az ukrajnai fegyverkezést – ez volt a fő téma a Rapid délutáni adásában. Ezt elemezte Jakubász Tamás, a Mediaworks főmunkatársa és Szőcs László, a Magyar Nemzet főmunkatársa. A kérdés maradt: mit kezdjünk Ukrajnával a jövőben, mert sok a kockázat. Adásunk felvétele után jött a hír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta Ukrajna támogatását.

Még javában tartott a brüsszeli csúcs, amikor kollégáink elkezdték az eszmecserét a rendezvényről. Szőcs László – aki volt már washingtoni és brüsszeli tudósító is – úgy fogalmazott: azt látja, hogy az ukrán fegyverkezéssel kapcsolatban több ország álláspontja is felpuhult, de ezt ne tekintsük úgy, mintha minden eldőlt volna, ugyanis a hivatalos álláspontokat a háttérben sok dolog határozza meg. Véleménye szerint ez a csúcs sem fogja megváltani a világot. Újságíróink kiemelték, hogy Magyarország az egyetlen, amely kiáll amellett, hogy nem támogatja sem a fegyverkezést, sem Ukrajna uniós csatlakozását, mert nagyon sok a kockázat. Szőcs László szerint az EU lényegében halogatja a legfontosabb állásfoglalásokat, de hamarosan dönteniük kell, most csak futkosnak és rohangálnak. Bővebben a délutáni Rapidban.

Borítókép: Jakubász Tamás, a Mediaworks főmunkatársa és Szőcs László, a Magyar Nemzet főmunkatársa (Forrás: képernyőfotó)