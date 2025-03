Ez az új őrület taszíthatja le a dubai csokit a trónról

– Egzotikus, a fiatalok számára vonzó, a köztük hódító egészségdivatnak tökéletesen megfelel, közösségi alkalmakat teremt és a változatai szinte végtelenül variálhatók: a bobatea vagy buboréktea mindezeknek a feltételeknek eleget tesz – számolt be a Világgazdaság. Mint írták, üzletláncokban fogyasztják tömegesen a távol-keleti fiatalok a sokféle összetételben készíthető, olcsó és finom italt. Már a millenáris generáció is „rákattant”, és a Z generáció is imádja.

Az 1980-as években felfedezett italnak rengeteg változata van, eredeti összetevői tajvani fekete tea, tápiókagyöngyöcskék, sűrített tej és szirup vagy méz voltak.

Mára a fekete tea helyét átvette a zöld tea, a tápiókagyöngyök mérete megnőtt az eredetihez képest. Alapvetően a bobateák gyümölccsel ízesített vagy tejes teák, de létezik a kettő keveréke is. Egyes változatokban a tápióka az állandó összetevő, az alap pedig száz százalékban préselt gyümölcs, sőt a bobatea lehet fagylaltos tejturmix is.

Irány a tőzsde!

A bobatea népszerűségét emellett is szemlélteti egy április 23-án bekövetkező esemény: a nedű tőzsdére meg, ugyanis az egyik bobatea-lánc kibocsát 300 millió dollár értékű részvényt, pedig ez csak a harmadik legnagyobb vállalat Kínában. Az alapító-tulajdonos házaspár, Vang Hsziao-kun és Liu Vej-Hong milliárdossá vált vele, így az első buboréktea-milliárdosok már legalább hatan vannak.

A hatalmasra növő bobatea-láncok nemcsak Kínában nyomulnak, hanem külföldön is, hiszen a legnagyobbnak, a Mixue Bingchengnek például csak Indonéziában több mint 2600 üzlete van, ahol egy tea csak körülbelül 400 forintba kerül, egy fagyi pedig 180-ba.

Az a fő kérdés, hogy a buboréktea át tudja-e ugrani a kontinensek közti határt, ami akkor lenne lehetséges, ha a TikTokon népszerűvé válna valamelyik fajtája.

A bobatea-láncok lassan olyan tőkeerőssé válnak, hogy már az amerikai piacfoglalás sem elképzelhetetlen: egyszer csak gondolnak egyet, jönnek, látnak és talán győznek is, ami nagyobbat fog szólni, mint a dubaicsoki-láz – fogalmazott a Világgazdaság.