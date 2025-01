Itt a magyar influenszer válasza a dubaicsoki-őrületre, elképesztő, mi jutott eszébe + videó

A Mindmegette most azt írja, egy TikTok-influenszer, Jakabfi Dávid elsők között készítette el a saját dubai csokiját, amelyet még ma is azonnal elkapkodnak. Úgy döntött tehát, hogy megalkotja a riválisnak szánt kanizsai csokit. A nagykanizsai JD Cukrászda tulajdonosa gondolt egyet, és édességgé formálta sokak egyik kedvenc ételét, a túrós csuszát. Van, aki porcukorral megszórva fogyasztja, más ropogósra sült szalonnával a tetején. Az igazi hedonisták egyszerre édesen és sósan eszik ezt a fogást. Valószínűleg nekik készült a kanizsai csoki, ami több mint rendhagyó és alább egy videót is megnézhet róla.